Slaba Krka osrečila Šempeter

9.3.2017 | 08:30

Foto: B. B., arhiv DL

Šempeter v Savinjski dolini - Odbojkarji Krke v tekmi šestega kroga zelene skupine v 1. DOL za moške izgubili na gostovanju pri SIP Šempetru z 0:3 (-18, -15, -24).

V Šempetru je bilo vse v znamenju domače ekipe, ki si je z gladko zmago zagotovila možnost obstanka v ligi. Boljša je bila na sprejemu, bolj učinkovita v napadu, dosegla je tudi več asov in blokov. Izredno motivirani domačini so si v prvih dveh nizih visoko prednost priigrali že do drugega tehničnega odmora, v prvem so vodili s štirimi točkami prednosti, v drugem pet, z učinkovito igro, kjer se je odlikoval predvsem Danijel Pokeršnik, pa so nadaljevali tudi v obeh končnicah.

V tretjem nizu je imela Krka točko prednosti ob prvem tehničnem odmoru, ob drugem pa že štiri. Dolenjci so vodili še z 21:17, a je Šempetranom uspelo izid najprej izenačiti, nato pa v razburljivi končnici priti tudi do pomembne zmage, s katero so na prvenstveni lestvici prehiteli Fužina SijMetal.

Šempetrani, ki so bili še pred dvema zadnjima krogoma zelene skupine obsojeni na neposredni izpad, so se z dvema zaporednima zmagama pred svojimi navijači, rešili najhujšega in bodo svoj prvoligaški status reševali v dodatnih kvalifikacijah z drugouvrščeno ekipo 2. DOL.

* Dvorana OŠ Šempeter, gledalcev 150, sodnika: Pevc (Škofja Loka), Adrovič (Kamnik).

* SIP Šempeter: Marovt 5, Robida 4, Oder, Pokeršnik 17, Majer, Vrhunc 1, Javornik 6, Majcenovič-Zuka, Boženk 7, Hirci 9, Hrastovec.

* Krka: Brulec 4, Ožbalt, G. Erpič 2, Vrhovec 6, Borin, U. Erpič 4, Stošić 1, Drobnič 4, Pucelj 2, Bregar 2, Lindič 5, Renko 7, Turk 2.

* Izidi:

- modra skupina, 5. krog:

ACH Volley - Calcit Volleyball 3:0 (21, 23, 20)

Triglav Kranj - Maribor 3:0 (24, 21, 18)

Salonit Anhovo - Hoče 1:3 (-25, 18,

- lestvica:

1. ACH Volley 5 4 1 14:3 15

2. Calcit Volleyball 5 4 1 12:7 14

3. Triglav Kranj 5 3 2 9:7 11

4. Hoče 5 2 3 6:12 7

5. Maribor 5 1 4 7:13 6

6. Salonit Anhovo 5 1 4 4:12 4

- zelena skupina:

Fužina Sij Metal Panvita Pomgrad 0:3 (-19, -23, -20)

SIP Šempeter - Krka 3:0 (18, 15, 24)

- lestvica:

1. Panvita Pomgrad 24 11 14 44:46 35

2. Krka 24 10 14 37:52 28

3. SIP Šempeter 24 5 19 31:61 18

4. Fužinar SijMetal 24 5 19 25:63 16

B. B.