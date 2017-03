Krka praktično že prva po prvem delu

9.3.2017

Žiga Dimec je bil tudi tokrat najboljši mož v Krkinem dresu. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Obračun prvouvrščenih moštev prve slovenske košarkarske lige nekako ni upravičil statusa derbija, saj je tekmo spremljalo malo gledalcev pa tudi pravega borbenega naboja pri igralcih obeh moštev, ki sta si že zdavnaj zagotovili nastop v ligi za prvaka, ni bilo čutiti, pri Krkinih košarkarji pa je bilo zaznati tudi utrujenost, saj novi trener Simon Petrov fante očitno pripravlja na pomembnejše tekme v zaključku sezone.

Po izjemno izenačenem začetku srečanja so Novomeščani z zadetima prostima metoma Rebca minuto pred koncem polčasa prišli do prednosti šestih točk, kar je bila daleč najvišja razlika na tekmi do tedaj. A gosteje se niso predali in že sredi tretje četrtine so povedli z 51:46, Krki pa se je nato v dobrih treh minutah z zadetkom za dve točki in še dodatnim prostim metom Rebca uspelo vrniti v vodstvo, ki ga nato ni več izpustila iz rok. Tako kot na tekmi s Partizanom je bil tudi tokrat najboljši mož v Krkini vrsti Žiga Dimec s 17 točkami in desetimi skoki.

V zadnjem krogu prvega dela prvenstva bo Krka, ki si je z zmago nad Zlatorogom praktično že zagotovila prvo mesto po prvem delu prvenstva, v torek, 14. marca, igrala v gosteh s Šenčurju.

Krka : Zlatorog 85:78 (16:17, 44:40, 63:60)

Krka: Rebec 18 (8:11), Kastrati 5, Rojc 9 (1:1), Jukić 9, Dimec 17 (5:8), Čebular 7, Ritlop 7 (2:2), Elliott 8 (1:1), Luković 5 (3:5).

Zlatorog: Tratnik 20 (6:7), Krušič 2, Rizvić 5 (2:2), Barič 23 (4:5), Durnik 3 (1:2), Miljković 4 (2:6), Špan 16 (2:4), Rubinshteyn 5 (5:5).

Prosti meti: Krka 20:28, Zlatorog 22:31.

Met za tri točke: Krka 7:24 (Rebec 2, Kastrati, Jukić, Čebular, Ritlop, Elliott), Zlatorog 8:24 (Barič 5, Špan 2, Rizvić).

Osebne napake: Krka 28, Zlatorog 27.

Pet osebnih: Krušič (18.), Rebec (28.).

Lestvica: 1. Krka 38, 2. Union Olimpija 38, 3. Zlatorog Laško 37, 4. Hopsi Polzela 34, 5. Rogaška 32, 6. Helios Suns 32, 7. Sixt Primorska 32, 8. Tajfun 28, 9. Šenčur Ggd 26, 10. Terme Olimia Podčetrtek 25, 11. LTH Castings 23, 12. Portorož 21.

I. V.

