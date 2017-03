Od petka do nedelje 23. Gregorjev sejem

9.3.2017 | 10:00

Foto: M. Ž., arhiv DL

Novo mesto - KZ Krka bo jutri na Grabnu v Novem mestu odprla tradicionalni 23. Gregorjev sejem. Trajal bo do nedelje, na njem pa se bo na 23.000 m2 površin predstavilo več kot 200 razstavljavcev.

Kot pravi vodja sejma Aleš Pavlin, železni repertoar sejma ostajajo novosti v kmetijski mehanizaciji, avtomobilizmu, programih za dom in vrt. V velikem šotoru se bodo pod geslom Domače. Najboljše! predstavili lokalni pridelovalci, ki bodo ponujali domačo zelenjavo, sadje, suhomesnate, pekovske, mlinske in mlečne izdelke. Predstavili se bodo medičarji, manjkalo ne bo niti tehničnih artiklov izpod rok domačih rokodelcev.

V prireditvenem šotoru se bo zvrstil cel kup zabavnih dogodkov, ponovno pa bodo pripravili tudi razstavo malih živali. Z znanim kuharjem Robertom Gregoričem iz Dolenjskih Toplic bodo poskrbeli tudi za predstavitev avtohtone dolenjske kuhinje, medtem ko bo za predstavitev tradicionalnih jedi na žlico skrbela restavracija ZNC KZ Krka. Pripravili bodo tudi predavanje za vrtičkarje s strokovnjakinjo Mišo Pušenjak, »Babičino shrambo« in številne pokušine.

Na prostoru mesarstva KZ Krke bodo obiskovalci lahko pokusili tlačenko velikanko in na sejmu Agra nagrajeno belokranjsko klobaso, na kateri so v zadrugi še posebno ponosni.

Na prostoru Agroservisa si bodo obiskovalci lahko ogledali cvetoče pomladne vrtove, kupili semena, sadike, trsne cepljenke ter veliko in malo kmetijsko mehanizacijo, v trgovini na Grabnu pa bo poudarek na pašni in konjeniški opremi.

V prireditvenem šotoru v sodelovanju s TIC Novo mesto pripravljajo tudi razstavo o naravnih lepotah in kulturni dediščini Novega mesta in Dolenjske, tudi letos pa niso pozabili na najmlajše. Na sejem so povabili učence prve triade in vrtce, zanje pa so med drugim pripravili poučno gledališko predstavo, iskanje skritih točk na sejmu in šotor z vrtnarskim kotičkom.

Za parkiranje bo poskrbljeno na spodnjem in zgornjem travniku pri sejmišču, za soboto in nedeljo pa imajo tudi dogovor s tovarno zdravil Krka o uporabi njihovega parkirišča, od koder bo na sejmišče vozil avtobus. Če bo organizatorjem ob strani stalo tudi vreme, v treh dneh, od petka do nedelje, pričakujejo 25.000 obiskovalcev, med katerimi bodo izžrebali veliko praktičnih nagrad, nekdo pa bo domov odpeljal čisto novi renault twingo.

B. B.