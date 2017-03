Po lubadarjevem masakru bodo pogozdovali Portoval

9.3.2017 | 12:20

Portoval po posegu smrekovega lubadarja. (Foto: M. Grah)

Novo mesto - V zasebnem gozdu v delu novomeškega mestnega gozda Portoval nasproti nekdanjega Novoteksa je v zadnjih letih zaradi škode, ki jo je povzročil smrekov lubadar, nastala poldrugi hektar velika ogolela površina, ki jo je že začela zaraščati predvsem praprot in nezaželena invazivna tujerodna drevesna vrsta pozna čremsa (Prunus serotina). V novomeški območni enoti Zavoda za gozdove so se odločili za akcijo s katero bodo ob mednarodnem dnevu gozdov, 21. marcu, priskočili na pomoč lastniku in mu tudi s pomočjo prostovoljcev pomagali pogozditi ogoleli del Portovala, ki je zaradi poudarjenih ekoloških in socialnih funkcij z odlokom MONM razglašen za gozd s posebnim namenom.

"Obseg del, potrebnih za sanacijo tako velike površine je za lastnika zahtevno opravilo. Zaradi interesa nas vseh, ki se zavedamo izrednega pomena mestnih gozdov in smo prebivalci Novega mesta kot sprehajalci, rekreativci in ali drugi uporabniki splošno koristnih funkcij teh gozdov, je prav, da lastniku priskočimo v pomoč in izvedemo delovno akcijo, s katero bomo omogočili trajen razvoj gozda v korist vseh. Opravili bi izkop tujerodne invazivne vrste in ogolelo površino zasadili s puljenkami primernih drevesnih vrst, kot so bukev, jelka, gaber, breza, hrast, češnja …" je odločitev za pomoč pri pogozdovanju ob mednarodnem dnevu gozdov pojasnil Marjan Grah z novomeške enota Zavoda za gozdove. K sodelovanju so povabili tako predstavnike atletskega kluba, obeh planinskih društev, Mestne občine Novo mesto, Krajevne skupnosti Drska, lovce, tabornike in iniciative Pešfolk.

Delo v gozdu bo potekalo od 10. do 18 ure. Najlažji dostop je iz smeri Športnega parka Portoval ali iz Irče vasi po gozdnih poteh vzporedno z reko Krko, organizirana dostopa za udeležence pa bosta ob 10. in 15. uri z zborom pri nogometnem igrišču.

Zaželeno je, da udeleženci s seboj prinesejo ustrezno orodje za kopanje jamic (krampica, rovnica, motika).

I. V.

novejši najprej Komentarji (3) 3h nazaj Oceni Lojze2 Kar zastonj bi vi radi pogozdovali. Razpišite delo na ministerstvo za zaposlovanje in ponudite pošteno plačilo. 2h nazaj Oceni Jan Zakaj raje ne bi raje dali klopi, uredili potke, luči, kakšno igralo? Če si vsi že tako želijo nekega parka in parkovnih površin? Tukaj je idealno mesto. 1h nazaj Oceni ada Pozdravljam obsežno akcijo, hkrati pa predlagam, da se izvede tudi ustrezna pogozditev manjšega obsega v Ragovem logu, ki se je zelo zredčil predvsem zaradi samodejnega podrtja mnogo dreves, naravne vrasti manjših mladih dreves pa ni videti. Preglej samo prijavljene komentatorje