Prenovljena lekarna in v njej robot

9.3.2017 | 11:00

Trak so prerezali (z leve) predsednica sveta zavoda Petra Majcen, direktorica lekarne Irena Groboljšek Kavčič in župan Srečko Ocvirk. (Foto: M. L.)

Sevnica - Včeraj so v Lekarni Sevnica odprli prenovljene prostore in robotizirano skladišče za zdravila.

Direktorica Irena Groboljšek Kavčič je v nagovoru spomnila, da je sevniška lekarna na sedanjem mestu od leta 1971. V letih doslej so jo večkrat prenovili. Tokratno preurejanje je še posebno temeljito, saj so izboljšali prostore in vgradili sodoben sistem za skladiščenje zdravil. Gradnja in oprema v prostorih je stala 216.000 evrov, vrednost skladišče pa je 196.000 evrov.

V imenu zaposlenih je zbrane nagovorila predsednica sveta zavoda Petra Majcen.

Župan Srečko Ocvirk je pohvalil lekarno za njen razvoj, pri čemer je menil, da s tem, ko ustanova stremi za svojim razvojem, podpira tudi razvoj celega območja.

Nekaj svojih misli je z zbranimi podelila tudi Majda Dolinšek Weiss, ki je kot direktorica lekarno vodila v letih 1994 do 2015.

Otvoritev so popestrili z glasbeniki. Tako so nastopili citrarja Maruša in Gašper Vidmar pod mentorstvom Jasmine Levičar iz Glasa citer ter predstavniki glasbene šole Sevnica saksofonist Martin Zeme in violinistka Iza Knez Majcen z mentorico Andrejo Zupanc.

Kot je o delovanju sodobnega skladišča povedal predstavnik podjetja MTH iz Ljubljane Martin Hočevar, je v skladišču prostora za približno 20.000 pakiranj. Robot lahko izda 400 pakiranj zdravil na uro, s tem, da ima sevniška lekarna v celem dnevu približno 1.200 do 1.300 izdaj zdravil.

M. L.

