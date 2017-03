Traktorist ostal brez traktorja

9.3.2017 | 10:25

Med kontrolo prometa v okolici Krmelja so policisti včeraj dopoldne ustavili voznika kmetijskega traktorja. Med postopkom so ugotovili, da 75-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan kmetijskih traktor. Vozilo so policisti zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomilci in tatovi

V noči na sredo je v okolici Dolenjskih Toplic neznanec vlomil v garažo stanovanjske hiše in udpeljal motokultivator, kosilnico in del motokultivatorja. Lastnika je oškodoval za 2000 evrov.

Na parkirnem prostoru v okolici Šentruperta je neznanec včeraj vlomil v avto in ukradel športno torbo z oblačili in osebnimi predmeti oškodovanca.

V Šentjanžu je popoldne nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel denar in nakit. Lastnika je oškodoval za 1.500 evrov. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Razgrajač in nasilnež

Krški policisti so pridržali kršitelja javnega reda in miru, ki ni upošteval njihovih ukazov in se ni pomiril. Zaščitili so tudi žrtve nasilja v družini, nasilneža pridržali ter mu izrekli prepoved približevanja.

