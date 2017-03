Krka sosedom prestavila dejavnost in skrb za okolje

9.3.2017 | 14:30

Novo mesto - V Krki so včeraj popoldne organizirali tradicionalno srečanje s krajani, ki živijo v neposredni bližini tovarniškega kompleksa. Predstavili so jim svojo dejavnost in investicijske načrte, še posebej tiste, ki se tičejo varovanja okolja.

V Krki, kot pravijo, se zavedajo, da s svojo dejavnostjo vplivajo na ljudi, lokalno skupnost in naravno okolje, ob čemer si ves čas prizadevajo zmanjševati vplive na okolje, ki ga želijo ohraniti čistega in zdravega.

Srečanje s krajani pripravijo vsako drugo leto. »Tovrstna srečanja so priložnost za odprt dialog in izmenjavo mnenj, pridobljene informacije o pogledih krajanov in naši vlogi pri varovanju okolja pa upoštevamo pri načrtovanju okoljskih ciljev in programov,« poudarjajo v Krki, kjer so v zadnjih petih letih v varovanje okolja vložili 32 milijonov evrov. Letni stroški varovanja okolja znašajo 4,5 milijona evrov, za okoljske naložbe pa so lani namenili 1,5 milijona evrov.

V Krki za varnost in zdravje zaposlenih in okoliških prebivalcev skrbijo tudi z vlaganji v varstvo pred požarom. »Posebno pozornost namenjamo učinkovitemu delovanju sistemov aktivne požarne zaščite, ukrepanju ob izrednih dogodkih ter usposobljenosti zaposlenih. Nevarne snovi skladiščimo v ustreznih sodobno opremljenih in varovanih objektih, ki ob izrednih dogodkih zagotavljajo visoko stopnjo varnosti tako za zaposlene kot tudi za sosede,« poudarjajo v Krki.

