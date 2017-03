Krka ima reprezentantko

V juniju bo slovenska izbrana vrsta s Hrvaško odigrala dve tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo decembra v Nemčiji.

Selektor Uroš Bregar je na priprave povabil vratarke Mišo Marinček, Amro Pandžić (obe Krim Mercator) in Maja Vojnovič (Krka) ter igralke igralke Neli Irman (Budučnost), Tejo Ferfolja (Rotweiss Thun), Ano Gros (Metz), Nino Jeriček, Alja Koren, Polono Barič in Nino Zulič (vse Krim Mercator), Leo Krajnc (Zagnos), Barbaro Lazović in Tamaro Mavsar (obe Vardar Skopje), Natašo Lepojo, Valentno Panger, Janjo Rebolj in Tjašo Stanko (vse Zagorje) ter Majo Užmah (Celles sur Belle).