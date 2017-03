Dvoletni proračun je pod streho

Trebnje - Trebanjski občinski svetniki so včeraj še v drugi obravnavi potrdili predlog proračuna za letos in prihodnje leto. V Trebnjem tako letos predvidevajo dobrih 12,5 milijona evrov prihodkov in dobrih 14,8 milijona evrov odhodkov. Proračun za prihodnje leto pa je na prihodkovni strani težak slabih 11,5, na odhodkovni pa približno 12,3 milijona evrov.

V občinski upravi ocenjujejo, da je dvoletni proračun investicijsko naravnan. »Letos več kot 46 odst. proračuna namenjenega investicijam, kar je okrog 6,5 milijona sredstev, prihodnje leto pa nekaj manj,« razlaga direktor občinske uprave Janez Pirc. Kot še pravi, bo največja letošnja naložba, težka skoraj milijon evrov, gradnja komunalne infrastrukture v obrtni coni Trebnje. Sicer pa bodo med drugim v prihodnjih dveh letih namenili približno 1,2 milijona za urejanje kanalizacije, podobno približno milijon evrov za urejanje lokalnih cest. Pomembne bodo tudi naložbe na področju predšolskega varstva, kje občina med drugim načrtuje odkup prostorov na Režunovi ulici v Trebnjem, v dopolnjenem predlogu pa so vključili tudi gradnjo vrtca v Šentlovrencu, letos bodo z pripravljalna dela namenili 70.000 evrov in prihodnje leto 200 tisoč evrov za gradnjo. Podobno prihodnje leto načrtujejo začetek urejanja mrliške vežice v Selašumberku.

Da je dvoletni proračun prav na račun številnih naložb še vedno prenapihnjen, je včeraj opozoril Nino Zajc (SD). »Nekateri projekti bodo zagotovo izpadli. Bojim se, da so to projekti na področju predšolskega varstva in tudi nekatere druge naložbe, med njimi mrliška vežica v Selašumberku,« je ocenil. Na drugi strani bi si za nekatere naložbe v občinskem svetu vendarle želeli več sredstev, pa je menil Franci Kepa (SDS). Izpostavil je urejanje ceste na Repčah in Grmadi, več denarja bi morali po njegovih besedah nameniti tudi za urejanje vrtca in šole v Velikem Grabru.

Podobno kot pri prvi obravnavi tudi tokrat burnejše razprave ni bilo, v sicer 21-članskem občinskem svetu je ta najpomembnejši občinski finančni dokument včeraj dobil 17 glasov podpore. Da je želja vedno več kot denarja, je sprejem dvoletnega proračuna pospremil župan Alojzij Kastelic in pozval k optimizmu pri uresničevanju začetne poti.

Ostali sklepi

Na včerajšnji seji je sicer tukajšnji občinski svet med drugim sprejel tri predloge dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), in sicer za gradnjo novega mostu čez Temenico v Dolenjih Ponikvah, ki ga bodo predvidoma uredili še letos. Podobno so svetniki in svetnice sprejeli DIIP za urejanje sredinskih otokov v treh tukajšnjih krožiščih – pri avtocestnem izvozu zahod ter v Trebnjem na obeh straneh viadukta pri trgovskem centru. Na občini načrtujejo tudi gradnjo pločnikov na Čatežu in v Trebnjem od bencinskega servisa do uvoza za obrtno cono, predvidoma še letos pa tudi v Štefanu ter od Velike Loke do Trnja.

