Nadomestni rotor v krški nuklearki so kar natisnili

9.3.2017 | 16:05

Foto: arhiv

Krško/Ljubljana - V Nuklearni elektrarni Krško (Nek) deluje rotor za vodno črpalko, ki ga je Siemens izdelal s pomočjo aditivne proizvodnje oz. 3-D tiskalnika. Ker nadomestni deli za izvirni kovinski rotor, ki je deloval od leta 1981, niso več na voljo, je Siemensova strokovna ekipa v Sloveniji ustvarila digitalni dvojček, ki so ga natisnili na Švedskem.

Siemensova služba za komuniciranje je danes sporočila, da so za Nek zasnovali in izdelali kovinski rotor premera 108 milimetrov, ki je del črpalke v sistemu protipožarne varnosti.

Sicer pa so Siemensovi strokovnjaki z obratnim inženiringom najprej ustvarili digitalni dvojček omenjenega rotorja, s procesom aditivne proizvodnje na 3-D tiskalniku pa so ga izdelali v Siemensovi tovarni na Švedskem.

Kot so dodali, je Siemens po vključitvi prostorskega oz. 3-D tiskanja v nabor lastnih digitalnih storitev s prvo uspešno komercialno namestitvijo in varnim delovanjem natisnjenega dela v jedrski elektrarni dosegel industrijski preboj.

"Zaradi strogih zahtev po varnosti in zanesljivosti v jedrskem sektorju je ta kvalifikacija pomemben dosežek," so ocenili in še pojasnili, da je omenjena nova tehnologija še posebej primerna v primeru, ko določenih nadomestnih delov ni več mogoče dobiti, njihovi izvirni načrti pa hkrati niso na voljo.

Nova tehnologija tako omogoča starejšim elektrarnam, da še naprej delujejo in dosegajo ali celo presegajo pričakovano življenjsko dobo. Skrajšani dobavni roki pa v primeru aditivne proizvodnje optimizirajo menjavo delov in ustvarjajo dodano vrednost, so opozorili.

Siemens sicer za Nek, ki Sloveniji zagotavlja več kot četrtino električne energije, Hrvaški pa 15 odstotkov, več kot desetletje izvaja modernizacijo in storitve, vključno s turbinami, z generatorji in s pomožno opremo.

Siemens in Nek na omenjenem področju načrtujeta nadaljevanje raziskav in razvoja, hkrati pa razmišljata o napredku na področju zasnove delov, ki jih je najtežje proizvesti s pomočjo klasičnih proizvodnih tehnik, kot so na primer lahke strukture z izboljšanim hlajenjem.

Siemens omenjeno novo tehnologijo v visokotehnološkem obratu aditivne proizvodnje v Finspangu na Švedskem razvija od leta 2009. Prva 3-D natisnjena komponenta gorilnika za Siemensovo plinsko turbino pa od junija lani uspešno deluje v elektrarni v Brnu na Češkem.

V Siemensu so pred kratkim napovedali, da so končali prvi test za lopatice plinske turbine, ki so jih v celoti izdelali s tehnologijo aditivne proizvodnje, so še sporočili iz Siemensove ljubljanske izpostave.

STA/B. B.