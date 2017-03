Poplave tudi ribiški vsakdan

10.3.2017 | 08:10

Bojan Bajc (Foto: M. L.)

Krka v Kostanjevici na Krki (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Ribiška družina Kostanjevica na Krki je z veliko lastnega prostovoljnega dela in tudi z zunanjo pomočjo že uspela odpraviti glavnino posledic, ki so lokalnemu okolju prizadejale velike poplave pred leti. Tako so v poplavah poškodovanemu ribniku Slivje doslej že vrnili prejšnjo podobo, kar ni bilo ravno enostavno.

Ribiči, ki jih pri delu vodi skrb za ohranitev voda, že več zadnjih let organizirano vlagajo ribe v Krko. Vlagajo jih tudi v ribnik, in so tako lani vanj dali približno poldrugo tono krapov. Omenjene poplave so sicer ribjo jato pred leti precej zmanjšale.

V zadnjem obdobju kostanjeviški ribiči sodelujejo tudi pri protipoplavnih delih v Krki in ob njej. Ribiči ugotavljajo, kot pravi gospodar Ribiške družine Kostanjevica na Krki Bojan Bajc, da je poglabljanje Krke poseglo v živalski svet. Toda hkrati poudarjajo, da ne gre za usodne posledice. »Zdaj so reko poglobili in še dobro da so jo, če bo res pomagalo, da ne bo več takih poplav in otok ne bo ogrožen. S tega vidika so posledice sedanjega posega v reko zanemarljive, saj se bo trava zarasla nazaj v nekaj letih,« pravi Bojan Bajc.

M. L.