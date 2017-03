Letos literarno-glasbena poslastica

10.3.2017 | 10:50

V Trebnjem je tukajšnja krajevna skupnost tudi letos pripravila tradicionalno druženje ob dnevu žena. (Foto: J. S.)

Letos so zasnovali literarno-glasbeno doživetje s Ferijem Lainščkom in Ditko.

Gostje so navdušili nabito polno dvorano.

Trebnje - Ob mednarodnem dnevu žena je krajevna skupnost Trebnje pripravila tradicionalno druženje, letos so zasnovali literarno-glasbeno doživetje, poimenovano »Ne bodi kot drugi«. V Trebnjem so namreč gostili Ferija Lainščka, pisatelja, pesnika, dramatika in scenarista, ter mlado koroško glasbenico Ditko s spremljevalno glasbeno zasedbo.

Gre za prireditev, s katero se v trebanjski krajevni skupnosti vsako leto poklonijo tukajšnjim krajankam. »Mednarodni dan žena pomeni priložnost za razmislek vseh nas o aktualnem položaju in dostojanstvu žensk. To je dan, ko počastimo žensko in njeno neprecenljivo vlogo v družini in družbi,« je v sredinem večeru med drugim dejal podpredsednik tukajšnje krajevne skupnosti Marko Šalehar in dodal: »V imenu Krajevne skupnosti Trebnje se vam zahvaljujem za vašo neprecenljivo vlogo v našem kraju.«

Na dogodku, prežetem z glasbo in ljubezensko liriko, so sicer obiskovalke in obiskovalci do zadnjega kotička napolnili dvorano kulturnega doma.

J. S.