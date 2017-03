Uhajal plin; helikopterska pomoč prepozna

Včeraj ob 8.44 uri je na Seidlovi cesti v Novem mestu v stanovanju večstanovanjskega objekta uhajal plin iz plinske jeklenke zaradi poškodovanega tesnila. Gasilci GRC Novo mesto so zamenjali tesnilo na jeklenki in preverili tesnjenje.

Pomoč žal prepozna

Ob 13.03 je v Kočevje poletela posadka helikopterja Slovenske vojske in dežurna ekipa HNMP zaradi obolele osebe. Kljub posredovanju reševalnih ekip je oseba preminula.

Dimniški požar

Ob 19.15 so v naselju Potov vrh, občina Novo mesto, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Potov vrh-Slatnik so nadzorovali izgorevanje saj ter požarno pregledali okolico dimnika.

Gorela podrast

Ob 10.18 je v naselju Poreber pri Senovem, občina Krško, gorela podrast. Požar na površini 30 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Senovo.

Ob 19.56 je med Trato in Šalko vasjo, občina Kočevje, zagorela podrast. Požar so pogasili gasilci PGD Šalka vas in PGD Kočevje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA , izvod Železniška postaja.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU.

Madzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 800 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADENJE-VINJI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Nadzorništvo Krško mesto obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju TP Krško Dalmatinova med 7.40 in 11. uro, na območju TP Ardro, med 11. in 11.30 uro; nadzorništvo Sevnica na območju TP Podgorje Pipan, Podgorje Golob, Mrzla Planina med 8. in 12. uroter nadzorništvo Brežice na območju TP Gramoznica Boršt med 7. in 12. uro.

