Ocenjevalci National Geographica tudi v Deželi kozolcev

10.3.2017 | 08:50

Dežela kozolcev (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Šentrupert - Slovenska turistična organizacija (STO) je v okviru največje turistične borze na svetu ITB Berlin prejela ugledno nagrado medijske hiše National Geographic. World legacy award so STO podelili v kategoriji trajnostnega upravljanja destinacije.

»Po več mesecih vam lahko razkrijemo, da so predstavniki National geographica v okviru ocenjevanja Slovenije in prizadevanj slovenskih turističnih delavcev za trajnostni razvoj obiskali tudi Deželo kozolcev – prvi muzej s kozolci na prostem na svetu. Muzej v Šentrupertu na Dolenjskem je tako del mozaika izjemno uspešne turistične zgodbe Slovenije, ki ostaja zelena, aktivna in zdrava!« so danes sporočili iz Šentruperta.

Da bi razširili znanje o kozolcih in ostalih sušilnih napravah v Deželi kozolcev, obiskovalce jutri med 11. in 12. uro vabijo na brezplačno vodenje po muzeju.

Brezplačno vodenje, sicer namenjeno skupinam, bo tako dostopno posameznim obiskovalcem, ki bodo kupili vstopnico. Brezplačna vodenja bodo odslej pripravili enkrat na mesec.

Prejemnike omenjene nagrade World Legacy Awards so razglasili v sredo v okviru vodilne svetovne turistične borze ITB Berlin 2017 v nemški prestolnici. Direktorica STO Maja Pak je po navedbah STA po prejemu nagrade povedala, da so na STO izredno počaščeni, da jim je uspelo na tako pomembnem tekmovanju. "To zagotovo zagotavlja veliko prepoznavnost in vidnost v tem prostoru. Na mednarodni turistični borzi ITB Berlin se zbere ogromno strokovnjakov, novinarjev in danes je Slovenija v centru pozornosti," je spomnila direktorica STO.

Nagrada za Slovenijo po njenih besedah pomeni "izjemno promocijo", saj je National Geographic zelo priznan medij. "To nam prinaša vidnost, prepoznavnost, in to v segmentu trajnostnega turizma, ki je tudi naš cilj," je poudarila. Danes je Slovenija po njenih besedah zagotovo ena bolj vidnih in bolj prepoznavnih destinacij. "Kar nekaj finalistov mi je prišlo čestitat in povedat, da bo Slovenija zagotovo njihov naslednji dopustniški cilj," je še dodala.

Nagrade World Legacy Awards prejmejo podjetja, organizacije ali destinacije, ki spodbujajo pozitivno transformacijo turistične panoge ter izkazujejo voditeljsko in vizionarsko vlogo na področju najboljših praks trajnostnega turizma. National Geographic jih podeljuje v petih kategorijah: spreminjanje Zemlje (Earth Changers), čut za destinacijo (Sense of Place), ohranjanje narave (Conserving the Natural World), vključevanja skupnosti (Engaging Communities) in upravljanje destinacij (Destination Leadership).

STO je slavila v slednji kategoriji, kjer ocenjevanje temelji na trajnostnih praksah, okolju prijaznih pobudah ter zaščiti naravnega okolja in kulturne dediščine. Slovenija se je med tri finalistke uvrstila po uspešni prijavi in uspešno prestanem procesu ocenjevanja, ki je vključeval tudi štiridnevno ocenjevanje v Sloveniji.

Ob podelitvi nagrade so v National Geographicu med drugim Slovenijo izpostavili kot eno najbolj trajnostnih držav na svetu. Pohvalili so njeno gozdnatost in biotsko raznovrstnost, obsežno zavarovano naravno in kulturno dediščino, 96-odstotno uspešnost na lanskoletnem ocenjevanju s strani nizozemske organizacije Green Destinations, ki je Slovenijo razglasila za prvo zeleno državo na svetu, pa tudi shemo zelenega turizma Slovenia Green.

M. M.