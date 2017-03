Po avtocesti pijan vozil vzvratno, plačal bo najmanj 1900 evrov kazni

Včeraj okoli 17. ure je občanka policiste obvestila o nevarni vožnji voznika avtomobila, ki naj bi na avtocesti v smeri Ljubljane v bližini Trebnjega vozil vzvratno. Varuhi reda so se takoj odzvali in nevarnega voznika izsledili. Med postopkom so ugotovili, da 47-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,34 miligrama alkohola.

Avtomobil Renault laguna so mu zasegli, zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so mu izdali plačični nalog v višini 1900 evrov, zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu pa ga bodo ovadili še na pristojno tožilstvo, danes med drugim sporočajo s PU Novo mesto.

Prvi ostal brez avta, drugi brez motorja

Policisti Policijske postaje Dolenjske Toplice so popoldne v Dolenjih Sušicah zasegli Renault megane 37-letnemu kršitelju cestnoprometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Sevniški policisti pa so v naselju Hinje ustavili mladoletnika, ki (razumljivo) nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je vozil neregistrirano in nezavarovano motorno kolo. Motorno kolo so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Odpeljali so ga v treznilnico

Med kontrolo prometa v Kapelah so brežiški policisti v minuli noči ustavili voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 57-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,62 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in napisali obdolžilni predlog.

Odnesli orodje in zlat nakit

V Šentlovrencu je v noči na četrtek nekdo vlomil v delavnico in vzel dve motorni žagi in orodje. Lastnika je oškodoval za 3500 evrov.

Trebanjski policisti so bili včeraj obveščeni, da je v kraju Praprotnica v zadnjih dneh neznanec vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel zlat nakit.

Med prijetimi tujci tudi otrok

Nekaj po 12. uri so policisti v Krškem izsledili državljana Sirije in državljana Iraka, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Brežiški policisti so v minuli noči pri Slovenski vasi izsledili in prijeli državljana Albanije, ki je nezakonito prestopil mejo. Po zaključenem postopku so tujce predali hrvaškim varnostnim organom, so še sporočili iz novomeške policijske uprave, podoben primer pa so zabeležili še v ljubljanski. Kočevski policisti so namreč na območju Osilnice včeraj dopoldan prijeli štiri osebe, za katere se je v nadaljevanju izkazalo do so nezakonito prestopile državno mejo. Gre za tri državljane Turčije (eden od njih je še otrok) in državljana Srbije. Vsi štirje so zaprosili za mednarodno zaščito, zato si jih nastanili v Azilnem domu v Ljubljani.

