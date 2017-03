Globoški učenci odlični na državnem finalu v badmintonu

10.3.2017

Globoko - Državno prvenstvo osnovnih šol v badmintonu za posameznike je potekalo na Osnovni šoli Stopiče v sredo, 8. marca. Pet učencev Osnovne šole Globoko - Aljaž Kelhar, Katarina Ivančič, Nika Čižmek, Maja Žnidarič in Rok Kržan, se je glede na odlične rezultate s področnega tekmovanje v badmintonu, uvrstilo na finalno tekmovanje. S področnih tekmovanj so se v finale lahko uvrstili trije prvouvrščeni v vsaki kategoriji starejših učencev in učenk.

Na tekmovanju so nastopili ločeno nekategorizirani ter kategorizirani učenci in učenke. Pri nekategoriziranih so lahko nastopali učenci in učenke, ki v sezonah 2014/2015, 2015/2016 in 2016/2017 niso imeli točk na nobeni od lestvic Badmintonske zveze Slovenije. Aljaž Kelhar je kot najmlajši igralec v kategoriji starejših učencev osvojil odlično 3. mesto na državnem finalnem tekmovanju. Čestitke vsem našim učencem in lep badmintonski pozdrav iz osnovne šole Globoko.

Bojan Hotko, učitelj športa

