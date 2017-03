Za mamograf v brežiški bolnišnici prispevala tudi krška občina

10.3.2017 | 13:45

Krški župan Miran Stanko in direktorica Splošne bolnišnice Brežice Nataša Avšič Bogovič sta danes podpisala pogodbo o sofinanciranju nakupa sodobnega digitalnega mamografa, za katerega bodo Krčani namenili pet tisočakov. (Foto: občina Krško)

Krško - Krški župan Miran Stanko in direktorica Splošne bolnišnice Brežice Nataša Avšič Bogovič sta danes, ob zaključku tedna boja proti raku, podpisala pogodbo o sofinanciranju nakupa sodobnega digitalnega mamografa, za katerega krška občina namenja pet tisoč evrov.

Kot je ob podpisu poudaril župan, njihova občina že leta sofinancira opremo v Splošni bolnišnici Brežice, predvsem opremo na oddelku za porodništvo in ginekologijo. Tako je v zadnjih osmih letih v te namene namenila nekaj manj kot 95.000 evrov. Na zadnji seji občinskega sveta v februarju pa so tudi svetnice in svetniki potrdili sklep o sofinanciranju nakupa sodobnega digitalnega mamografa v višini pet tisoč evrov, so danes sporočili iz krške občine.

Z nakupom sodobnega digitalnega mamografa bodo na področju zgodnjega odkrivanja raka dojk v brežiški bolnišnici, kjer že 18 let deluje ambulanta za bolezni dojk, pacientkam omogočili tako preventivo kot tudi kurativo, s tem pa bi imela bolnišnica možnost vključitve v program DORA, je pojasnila direktorica brežiške bolnišnice Avšič Bogovičeva.

Dobrodelna akcija za nakup mamografa je sicer v sodelovanju bolnišnice z društvom Zdravje za Posavje stekla že v letu 2013, do sedaj pa so zbrali nekaj več kot sto tisoč evrov. Kot je še dodala direktorica, predvidevajo, da bodo potrebovali med 130 in 150 tisoč evri (z vključenim DDV). Včeraj so objavili razpis, po načrtih pa naj bi aparat kupili do poletja.

M. M.