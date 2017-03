Velodrom na razpis, bazen ob njem pa v naslednjem mandatu

10.3.2017 | 14:30

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič in župan Novega mesta Gregor Macedoni na velodromu v Češči vasi

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni je ministrici za izobraževanje, znanost in šport Maji Makovec Brenčič danes predstavil projekt ureditve velodroma v Češči vasi.

Kot je po srečanju povedala Makovec Brenčičeva, bo ministrstvo v kratkem objavilo 3,4 milijona evrov vredne razpise za športno infrastrukturo, na katerih bo lahko kandidirala tudi novomeška občina.

Macedoni je povedal, da je občina na razpis pripravljena. »Gradbeno dovoljenje imamo. Projekt je razdeljen na tri faze, v roku enega meseca pa pričakujemo razpis za prvo fazo. Vrednost projekta brez pokritja je 2,5 milijona, s pokritjem v šotorski izvedbi pa 3,5 milijona.«

Za pokritje velodroma želi namreč občina poiskati zasebnega vlagatelja, ki bi mu nato podelila koncesijo za upravljanje objekta. Če tega vlagatelja občina ne bo našla, bo občina iskala druge vire oz. bo denar za streho zagotovila sama, pojasnjuje Macedoni.

Občina ima za urejanje v trenutnem scenariju predvidenih 1,8 milijona evrov. Preostanek namerava pridobiti na razpisih ministrstva in od Fundacije za šport, na katero so že oddali vlogo.

21 let star velodrom nameravajo urediti za potrebe kolesarstva, atletike in tudi triatlona. Slednje vključuje tudi plavanje in na občini resno razmišljajo, da bi ob dvorani v Češči vasi oz. Podbrezniku zgradili tudi bazen. »To bo prvi projekt naslednjega mandata,« napoveduje Macedoni.

Župan je prepričan, da bo velodrom z atletsko stezo postal objekt nacionalnega pomena, zanimiv tudi izven naših meja. Ustrezal bo vsem mednarodnim kriterijem, ker pa bo sprejel le do 500 gledalcev, bo to v prvi vrsti vadbeni center. »Prepričani smo, da je objekt potreben, saj ga v trikotniku Beograd-Dunaj-Milano ni. Tudi če Ljubljana dobi atletsko dvorano (prestolnica se pripravlja na gradnjo, op. p.) bo naš objekt še vedno upravičen,« je prepričan župan.

Leseni velodrom v Češči vasi pri Novem mestu so zgradili zaradi potreb tamkajšnjega mladinskega svetovnega prvenstva v kolesarstvu leta 1996. Ministrstvo za obrambo je tamkajšnje zemljišče leta 2013 predalo novomeški občini, ki je temu v zameno izročila več občinskih zemljišč na območju novomeške Vojašnice Franca Uršiča. Novomeška občina, ki se več let prizadeva za pokritje, prenovo in širšo uporabnost velodroma, se je na razpis Fundacije za šport lani prijavila s projektom njegovega pokritja.

B. B.

Komentarji (6) 4h nazaj Oceni Novomeščan Ja vse lepo in prav. Ampak spet se ne bo uspelo pridobiti sredstev, "ker bo Ljubljana kriva" in tako naprej. Bluzenje 1 kategorije! 3h nazaj Oceni kritik Mislim, kaj se spploh trudite s tistim velodromom tam 5 km oddaljenim od mesta, kjer je večina populacije. Sprijaznite se da je bil ta veledrom propadel projekt sej veste ....... Še bolj neumna pa je izgradnja bazena tako daleč od folka. Res ne vem zakaj naj bi se peljal na bazen tako, daleč. Potem se raje odpeljem v Dolenjske ali Šmarješke toplice. Ta NM je narobe svet. 2h nazaj Oceni Simon Kritik,bluzis o stvareh o katerih nimas pojma... za vadbeni center je dovolj blizu, sam pa bi bazen rade volje obiskoval, ker rad plavam in olimpijski bazen je namenjen plavanju in ne namakanju kot je v smarjeskih in dolenjskih toplicah... Upajmo, da novomeski sport dobi tak poklon sportu, 2h nazaj Oceni ada Sliši se sanjsko... slišano že v mladosti, na planiranih najmanj 3 lokacijah, naj zdaj sanje postanejo resnične. Z evropskimi sredstvi in sodelovanjem z državo oziroma preko nacionalnih razpisov in fundacij bi projekt moral uspet in zaživet. Velika industrijska podjetja že več niso ali ne bodo naša :(, večnamenski objekti pa bi lahko bili oziroma bi se v partnerstvu lahko uspešno uporabljali in tržili; za vadbe, tekmovanja, priprave, prireditve ipd. 2h nazaj Oceni Jan Premalo kritiziranja. Čakte zdaj se bo kakšen pameten še našel. 1h nazaj Oceni Vovko Prijetna novica, še posebno zato, ker je ta veledrom že poznan izven Slovenije kot eden redkih lesenih prog, predvsem pa po obliki kot ena izmed najhitrejših prog. Če ga uspejo še pokrit pa bo po vsejverjetnosti zopet zanimiv za treninge in tekmovanja tako našim kot tujim ekipam, ki so progo zelo pohvalili. Pa še kaka soba več v mestu se bo oddala. Sam tako naprej👏