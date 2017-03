Rabljena oblačila in igrače jutri dopoldne prinesite v Tabakum

10.3.2017 | 16:30

S skupnimi močmi običajno zberejo tri tone oblačil in igrač. Bodo jutri presegli rekord? (Vir fotografije: Lions klub Novo mesto)

Novo mesto - Tradicionalna dobrodelna akcija zbiranja rabljenih oblačil, šolskih potrebščin in igrač za družine v stiski v našem okolju, skupna akcija Lions kluba Novo mesto in novomeškega Rotary kluba, bo potekala jutri med 8. in 12. uro v trgovini Tabakum na Cikavi.

Česar torej doma ne potrebujete več, česar ne potrebujejo vaši prijatelj in znanci, prinesite jutri v Tabakum. Oblačila, obutev, igrače... naj bo čisto, zašito, skratka tako, kot bi tudi sami z veseljem sprejeli, če bi to v stiski potrebovali, so še prosii organizatorji dobrodelne akcije, v kateri sodelujeta tudi Leo klub in Rotaract klub Novo mesto.

»Vsako leto z vašo pomočjo presežemo pričakovanja, vsako leto zberemo skupaj več kot tri tone oblačil, čevljev, igrač, šolskih potrebščin in drugih pripomočkov za gospodinjstva. In žal vedno znova ugotavljamo, da družine iz naše okolice vsako leto bolj potrebujejo pomoč različnih vrst. Zato ne stojmo križem rok,« so še navedli v vabilu.

M. M.