Otrok se je zaklenil v stanovanje, vdrli so gasilci

10.3.2017 | 18:20

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes okoli 12.30 so na Cesti Kozjanskega odreda na Senovem krški poklicni gasilci s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu, v katerega se je zaklenil otrok, poročajo dežurni z ReCO Brežice.

Iz novomeškega centra dodajajo, da si je nekaj po 14. uri v ulici Brezence v Mirni Peči delavec poškodoval roko. Novomeški reševalci so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Dim iz elektro omarice

Zjutraj pred 7. uro so v ulici Sotla na Mirni gasilci PGD Mirna in dežurni elektro službe pregledali elektro omarico na stanovanjskem objektu, iz katere naj bi se kadilo. Požara ni bilo, zato intervencija ni bila potrebna.

Pogasili požar

Okoli 13.30 pa je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar, v katerem je zgorelo okoli en hektar suhe trave in podrasti.

Vetrolom

Zgodaj popoldan je tudi območje naše regije zajel močnejši veter, a -sodeč po poročilih dežurnih na 112- večje škode ni povzročil. Nekaj pred 14. uro je sicer na lokalni cesti Iglenik-Vrhe v občini Novo mesto podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec Cestnega podjetja Novo mesto ga je razžagal in odstranil.

M. M.