Umrl prvi direktor Neka Janez Dular

10.3.2017 | 19:05

Krško - Umrl je prvi direktor Nuklearne elektrarne Krško (Nek) Janez Dular. Dular je Nek vodil od leta 1974 - tega leta so položili temeljni kamen za jedrsko elektrarno - do leta 1988, potem pa je poklicno pot nadaljeval pri Mednarodni agenciji za atomsko energijo (IAEA), je objavljeno na spletni strani Neka.

Dular je leta 1961 diplomiral iz tehnične fizike. Kmalu po prvih izkušnjah doma in v tujini se je zaposlil v Elektrogospodarstvu Slovenije, kjer se je začela povezava z nuklearko: od idej o izgradnji in sodelovanja pri študijah do umeščanja v prostor, izbire dobavitelja, izgradnje, poskusnega in komercialnega obratovanja elektrarne. Bil je njen direktor od ustanovitve podjetja do sredine leta 1988.

Poklicno pot je nadaljeval na IAEA na Dunaju, in sicer v oddelku za spremljanje jedrske varnosti v elektrarnah in drugih jedrskih objektih. V dobrem desetletju službovanja pri IAEA je sodeloval v številnih misijah in 60 misijah za oceno jedrske varnosti OSART, so še navedli v Neku.

Potem ko so leta 1974 položili temeljni kamen za Nek, katere po polovični lastnici sta Slovenija in Hrvaška, so leta 1975 stekla gradbena dela. Prva faza poskusnega obratovanja je stekla maja 1981, oktobra tega leta je Nek oddal prve kilovate električne energije v elektroenergetski sistem. Avgusta 1982 je nuklearka začela obratovati s polno močjo, januarja 1983 se je začelo komercialno obratovanje. Januarja 1984 je Nek dobil dovoljenje za začetek rednega obratovanja.

Nek je sicer pridobil dovoljenje za podaljšanje obratovanja za 20 let, torej do leta 2043, je poročala STA.

"Uglednega strokovnjaka in direktorja se bomo spominjali s spoštovanjem," so še zapisali na spletni strani NEK.

