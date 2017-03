Gorela suha trava; ne bo elektrike

11.3.2017 | 07:45

Foto: arhiv DL

Sinoči ob 21.33 je v Dobruški vasi gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Škocjan in Dobrava so pogasili požar na površini 100 kvadratnih metrov.

Ob 18.44 so v naselju Dolenje Ponikve v občini Trebnje gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje, Ponikve in Lukovek so požar pogasili, očistili dimnik in opravili pregled s termovizijsko kamero.

Brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah danes med 7. 12. uro prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Sevnica Kopitarna.

J. A.