Še v štirih občinah dobili ulične zbiralnike za e-odpadke

11.3.2017 | 10:15

Črnomelj - V okviru projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki je družba ZEOS skupaj z lokalnima partnerjema Komunalo Črnomelj in Komunalo Kočevje na Zbirnem centru pri Vranovičih predala namenu ulične zbiralnike za e-odpadke in odpadne baterije. Zbiralnike bodo uporabljali v občinah Črnomelj, Kočevje, Kostel in Semič.

Županje občin Črnomelj, Semič in Kostel Mojca Čemas Stjepanovič, Polona Kambič in Lilijana Butina, kočevski podžupan Roman Hrovat ter direktorja Komunale Črnomelj in Kočevje Samo Kavčič in Marko Kljun so z direktorjem ZEOSa Emilom Šehićem podpisali listino o predaji uličnih zbiralnikov ter simbolično vrgli v zbiralnike nekaj e-odpadkov.

S projektom želijo organizatorji sporočiti ljudem, da so e-odpadki in odpadne baterije posebna skupina odpadkov, ki ne sodijo med mešane komunalne odpadke, radi pa bi jim približali zbiralnike, kamor jih lahko oddajo. Ti odpadki namreč vsebujejo težke kovine, ki so, če z njimi ne ravnamo pravilno, zelo nevarne za okolje. Hkrati pa iz njih industrija dobi surovine, iz katerih z recikliranjem izdela nove izdelke, s tem pa se ohranjajo naravni viri.

Ulične zbiralnike že imajo v slabi polovici slovenskih občin. Da so jih ljudje dobro sprejeli, pa dokazuje tudi to, da je bilo v zbiralnikih le 2 odst. takšnih odpadkov, ki tja ne sodijo.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

