Ministrica na ogledu gradnje nove športne dvorane

11.3.2017 | 08:15

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič in njeni spremljevalci so z zanimanjem prisluhnili mirnopeškemu županu Andreju Kastelicu in ravnatelju šole Danijelu Brezovarju. (Foto: M. Ž.)

Gradnja športne dvorane lepo napreduje.

Mirna Peč - Na povabilo Občine Mirna Peč si je včeraj ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič ogledala, kako napreduje gradnja nove športne dvorane ob tamkajšnji, pred nekaj leti zgrajeni, osnovni šoli Toneta Pavčka. Del denarja zanjo zagotavlja tudi ministrstvo, in sicer 40 odst. upravičenih stroškov normativne vrednosti oz. do 24,36 odst. vrednosti naložbe. Ta je ocenjena na nekaj manj kot milijon evrov (z DDV).

»Prav je, da dobro in kakovostno poskrbimo za slovensko javno šolstvo. Tudi to je ena od naših nalog in veseli smo, da z občino Mirna Peč zelo dobro sodelujemo na izobraževalnem področju in da tudi šola dobro sodeluje. Pred nami ni le krasen objekt šole, temveč tudi bodoča telovadnica, tudi športna vzgoja je pomembna in tudi to ministrstvo sofinancira,« je ob tem povedala ministrica, ki so jo v Mirni Peči spremljali generalni direktor Direktorata za osnovno šolstvo in predšolsko vzgojo mag. Gregor Mohorčič in generalni direktor Direktorata za investicije in investicijsko vzdrževanje Iztok Žigon, obiska pa se je udeležila tudi poslanka Urška Ban. Mirnopeški župan Andrej Kastelic je gostom predstavil občino in kaj vse delajo na različnih področjih, ravnatelj šole Danijel Brezovar pa šolo, ki jo bo čez nekaj let, kot vse kaže, že pestila prostorska stiska.

Izgradnja nove osnovne šole z vrtcem in športne dvorane je eden večjih in pomembnejših projektov v obstoju mirnopeške občine, zato so jo razdelili v dve fazi. V letu 2012 so zgradili šolo in vrtec, ki sta stala dobrih 6,4 milijonov evrov (z DDV), poleti leta 2016 pa so začeli še z izgradnjo manjkajoče športne dvorane. Projekt zanjo je izdelalo podjetje Studio ur.a.d. iz Nove Gorice, gradi pa jo podjetje SGP Zidgrad Idija.

Dvorana bo namenjena šolski in popoldanski rekreativni vadbi ter športnim in kulturnim prireditvam. Osnovni vadbeni prostor bo za potrebe šolske vadbe deljen s premično zaveso na dve vadbeni površini, sicer pa bo omogočala tudi vadbo in tekmovanja košarke 1. državne lige ter rokometa, malega nogometa, odbojko in badminton v nižjih kategorijah. Za gledalce so ob vzhodni stranici predvideli tribuno s 444 sedeži, od tega bo 387 izvlečnih in 57 fiksnih, je pojasnila Nataša Rupnik iz občinske uprave.

Da bi bila gradnja čim manj moteča za pouk, je izvajalec z gradnjo začel ob koncu lanskega šolskega leta. Do konca leta 2016 je bila dvorana pokrita in zaprta, v zimskem času so v njej opravili grobe strojne in električne inštalacije ter omete sten, z lepšim vremenom v zadnjem mesecu pa nadaljujejo z akustičnimi oblogami stropa in sten ter fasado in zasipom objekta. »Temu bodo sledila še ostala finalna dela strojnih in električnih inštalacij, tlakarskih, mizarskih in ostalih del kot so izvedba estrihov, športnega poda, luči, stenske in talne keramike ter notranjih vrat, lesena obloga fasade, montaža klimatskih in grelnih naprav,« je naštela Rupnikova in dodala, da je občina že začela tudi s postopkom izbora izvajalca opreme dvorane.

Športno dvorano naj bi šoli predali s šolskim letom 2017/2018.

M. Ž.

