Med rekreacijo okradli zapornika Bineta Kordeža

11.3.2017 | 09:00

Bine Kordež (Foto: Mediaspeed)

Odprti oddelek na Puščavi (Foto: spletna stran ministrstva za pravosodje)

Novo mesto - Tudi ljudem na prestajanju zaporne kazni se dogajajo slabe stvari. Lahko se zgodi, da postanejo žrtve kaznivih dejanj, in to dokazuje primer nekdanjega prvega moža Merkurja Bineta Kordeža. Ta zaradi zaradi zlorabe položaja ter ponarejanja listin prestaja sedem let in pol dolgo kazen na odprtem oddelku zapora Dob (na Puščavi), in ker mu režim na tem oddelku omogoča kar veliko svobode (ima dostop do interneta, lahko uporablja mobitel, ima več izhodov ...), čas izkorišča tudi za rekreacijo.

Iz dobro obveščenih krogov smo izvedeli, da se je v sredo z avtomobilom, ki ga uporablja, gre za BMW kranjskih registracij, ki je v lasti nekoga drugega, odpeljal iz zapora, vanj pa vrgel torbo s športnimi oblačili. Medtem, ko je on užival v naravi v okolici Šentruperta, je njegov avtomobil postal tarča tatu - razbil je steklo na avtomobilu in odnesel potovalko. Po naših informacijah naj bi imel Kordež zaradi tega za 600 evrov škode. Dogodek so, seveda brez imen, zabeležili tudi v poročilu PU Novo mesto, ko so napisali:

"Na parkirnem prostoru v okolici Šentruperta je 8. marca neznanec vlomil v avto in ukradel športno torbo z oblačili in osebnimi predmeti oškodovanca."

J. A.