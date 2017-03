Novomeški kolesar Žiga Horvat napredoval na skupno tretje mesto

11.3.2017 | 09:40

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv KK Adria Mobil)

V drugi etapi na Istrski pomladi od Poreča do Labina je bil najboljši Švicar Fabian Giger, ki je napadel dva kilometra pred ciljem in si privozil pet sekund prednosti. Italjan Filippo Fortin je v zadnjih metrih zaprl Radoslava Rogino, ki je bil v odličnem položaju v boju za stopničke. Mladi Žiga Horvat je napredoval na skupno tretje mesto, je sporočil Srečko Glivar iz Kolesarskega kluba Adria Mobil .

Atraktivna etapa s ciljem na Labinu se tokrat ni končala na znamenitih kockah, kajti v centru mesta potekajo gradbena dela. Organizator je etapo speljal na stransko cesto, ki pa je bila vseeno zelo zanimiva. Etapa je bila dokaj mirna, ker sta bila ves dan v begu dva kolesarja in britanska ekipa JLZ Condor je le nadzorovala položaj v skupini. Boj za etapno zmago se je pričel v dolini Raše, ko se kolesarji prebijajo v ospredje, da bi vzpon na Rašo in kasneje na Labin pričeli čim bolj spredaj. Dva kilometra pred ciljem je napadel Švicar Fabian Giger in si privozil minimalno prednost, kar pa je bilo dovolj za skupno vodstvo.

Osemnajstletni kolesar Adrie Mobil Žiga Horvat se je povzpel na skupno tretje mesto, kar je izjemen rezultat, saj je to njegov šele tretji nastop v elitni konkurenci. Lansko leto je bil peti na mladinskem svetovnem prvenstvu in letos dokazuje, da to ni bilo naključje in da gre za izvrstnega kolesarja.

Po etapi je dejal: "Etapa je bila dokaj zahtevna, saj je bilo v skupini veliko živčnosti in prerivanja zaradi vetra. Bilo je tudi kar nekaj padcev. Na enem od letečih ciljev sem pobral bonifikacijo (eno sekundo), kar me je pripeljalo do 3. mesta generalno. Jutri nas pa čaka kraljevska etapa in upamo na čim boljši rezultat".

Rezultati so dostopni na tej povezavi.

J. A.