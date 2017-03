FOTO: V Sevnici razglasili najboljše salamarje

11.3.2017 | 12:00

Predstavnika Društva salamarjev Sevnica predsednik Peter Camloh (zadaj desno) in Zdravko Mastnak (levo) sta družini Krnc izročila plaketo prijateljstva. Sprejela sta jo Vera in Jaka Krnc . (Foto: M. L.)

Drugi z leve Silvo Vide (2. mesto), tretji z leve Peter Selak (3. mesto), desno Izidor Škrbina (4. mesto). Prvouvrščenega Jožeta Fabjana ni bilo na podelitvi. (Foto: M. L)

Najboljši salamarji (Foto: M. L.)

Miro Klinc - Klobasekov Pepi (Foto: M. L.)

Sevnica - Društvo salamarjev Sevnica je včeraj organiziralo v gostilni Vrtovšek v sevniškem starem delu mesta 56. sevniško salamiado. Na ocenjevanju salam je zasedel 1. mesto Jože Fabjan iz Dolenjega Gradišča pri Šentjerneju, 2. Silvo Vide iz Grobelj pri Šentjerneju, 3. mesto Peter Selak iz Vinice pri Šmarjeških Toplicah.

Podelili so še štiri druge naslove. Tako so razglasili mučenika leta, in sicer je to postal Matjaž Pirc, ki je s tem prejel 50-litrski sod s cvičkom. Naslov najmlajši salamar je prejel Jaka Krnc, sin donedavnega predsednika Društva salamarjev Sevnica Staneta Krnca.

Imeli so tudi dve zabavni igri. V metu preste na salamo je že šestič osvojil 1. mesto Drago Imperl iz Brestanice; tudi letošnja nagrada je odojek.

V drugi zabavni igri so ugotavljali težo salam. Najbliže se je skupni teži treh salam s svojo oceno približal Srečko Horvat iz Podbrežja pri Sežani in s tem dobil vse tri salame.

Prireditve so se udeležili poleg slovenskih tudi salamarji iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Slovaške in Srbije. Na ocenjevanju salam gostov so prva tri mesta osvojili Avstrijci. Ti so se razvrstili tako: 1. mesto Rainhard Prutej iz občine Pliberk, 2. Rainhold Jammer iz občine Suha in 3. mesto Maria Harrich iz Globasnice. V imenu vseh treh sta priznanja prevzela predstavnika tamkajšnjih lokalnih salamarjev.

Društvo salamarjev Sevnica je letos prvič podelilo plaketo prijateljstva. To listino podeljujejo v spomin na pokojnega predsednika društva Staneta Krnca. Letošnjo prvo plaketo prijateljstva so podelili družini Staneta Krnca. Listino, ki sta jo izročila predstavnika društva predsednik Peter Camloh in Zdravko Mastnak, sta sprejela Krnčeva žena Vera in sin Jaka.

Pred prireditvijo, ki jo je spretno povezoval Miro Klinc – Klobasekov Pepi, je bil sprejem za tuje delegacije in novinarje v Vinski kleti Mastnak v Orešju pri Sevnici.

Na popoldanski in večerni prireditvi je množica obiskovalcev je imela na voljo tudi dosti glasbe. Nastopili so Ansambel plus, Gala kvintet, Ansambel Florijan, Okrogli muzikanti in pevski zbor Un s Trbovelj.

Nekaj pozneje kot 56. sevniška salamiada v starem delu Sevnice se je začela nedaleč stran, nad mestom, v gradu, 2. ženska salamiada.

M. L.

