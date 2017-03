V topliški občini zgradili dobrih 10 km primarnega vodovoda

11.3.2017 | 11:05

Na podpisu pogodbe o sofinanciranju Suhokranjskega vodovoda lani julija. (Foto: R. N./arhiv DL)

Dolenjske Toplice - V Občini Dolenjske Toplice, ki skupaj z nekaj sosednjimi občinami sodeluje pri kohezijskem projektu oskrbe Suhe krajine s pitno vodo, so lani začeli s prvimi posegi pri posodabljanju vodovodnega sistema. Topliška naložba bo dosegla dobrih šest milijonov evrov, približno 15 odstotkov naložbe bo pokrila občina, preostanek bo večinoma kohezijski.

Direktor topliške občinske uprave Rado Javornik je za STA povedal, da bo določeni denarni delež primaknila tudi država, sicer pa so na Topliškem do zdaj zgradili približno 10,2 kilometra primarnega vodovoda in približno poldrugi kilometer sekundarnih vodov.

Hkrati so z asfaltom na novo preplastili približno 13.000 kvadratnih metrov cestišč in drugih površin, uredili so potrebne kamnite zložbe in odvodnjavanje. Vse skupaj so v okviru projekta, ki predvideva gradnjo nekaj manj kot 11 kilometrov novih vodov in nekaj več kot 17,5 kilometra nadomestnih vodov, do zdaj opravili dobro tretjino del.

Sicer pa jih na Cvingerju še čaka prenova vodohrana, na Drenju pa bodo zgradili novega. Na novo bodo uredili črpališče Soteska ter postavili več reducirnih jaškov in razbremenilnikov. Vsa dela naj bi končali konec prihodnjega leta, upravne postopke pa leto pozneje, je še povedal Javornik.

Kohezijski projekt oskrbe s pitno vodo Suhe krajine, pri katerem so se povezale občine Žužemberk, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Kočevje in Dobrepolje, predvideva naložbo v skupnem znesku dobrih 36 milijonov evrov.

Občine bodo nekaj manj kot tri četrtine naložbenega denarja dobile iz evropskih virov in od države, omenjena naložba pa bo zanesljivo vodooskrbo zagotovila več kot 10.000 prebivalcem petih občin severozahodnega pretežno dolenjskega suhokrajnskega kraškega območja.