FOTO: Notranjost kulturnega doma na Mirni poškropili z gasilnim prahom

11.3.2017 | 13:00

Mirna - Kaj se po glavi podi tistemu, ki vlomi v kulturni dom in iz gasilnih aparatov izprazni prah? Kdo bi vedel, policija pa tudi še ni odkrila vandalov, ki so konec februarja to naredili na Mirni.

»Nas so o tem, da so v kulturni dom vdrli skozi stranska vrata, obvestili taborniki, ki imajo tam svoje prostore. Šli smo pogledat in poklicali policijo,« je dogajanje opisal mirnski župan Dušan Skerbiš.

»Najprej je bilo videti zelo žalostno, saj je bilo po prostorih polno prahu. Po hodniku, dvorani in pomožnem prostoru so izpraznili tri jeklenke. Ko smo ugotovili, da opreme niso uničili, se je izkazalo, da le ni tako hudo,« doda Skerbiš in na vprašanje, kolikšna škoda je nastala, odgovori, da je čiščenje stalo okoli tri tisoč evrov.

Župan meni, da so se gasilce igrali mladoletniki. »Pri nas se na vsake toliko časa pojavi skupinica, ki želi izstopati s svojimi 'herojskimi' dejanji. Tako so v preteklosti že polomili igrala in požgali hišo našega posebneža Tončka. V fazi odraščanja se nekateri počutijo pomembne, če kaj uničijo,« ocenjuje in na vprašanje, ali bi dejanje lahko pomenilo nasprotovanje občini ali županu, odgovori, da tega ne jemlje v tem smislu.

»Sicer je v vsaki slabi stvari tudi nekaj dobrega, na račun tega dogodka smo v objektu naredili generalko. Vse prostore smo temeljito počistili. Že pred tem smo se pogovarjali, da bi bilo treba enkrat sneti zavese, v katere se je v 10 letih zažrlo ogromno prahu, in jih oprati. No, zdaj smo pa jih.« Ker ima občina objekt zavarovan, bo del stroškov pokrila zavarovalnica.

Na Mirni imajo sicer dobre izkušnje s policijo, ki večino storilcev odkrije, a v tem primeru jih po besedah predstavnice za odnose z javnostmi na PU Novo mesto Alenke Drenik še niso.

Da se takšni dogodki ne bi ponavljali, so se na mirnski občini odločili, da tudi sami poskrbijo za večjo varnost te občinske zgradbe. »Na objekt bomo namestili alarm in kamere,« je pojasnil župan in omenil, da upa, da se to ne bo več ponovilo. »Marsikdo v svojih norih najstniških letih naredi kakšno neumnost, ključno pa je, da te razposajence pravi čas ustavimo. Čez leta bodo že spoznali, da to, kar so naredili, ni bilo prav.«

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu v četrtek 9. marca 2017.

