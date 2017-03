FOTO: Športno srce Luke Kaplana

11.3.2017 | 15:10

Novo mesto - V novomeški Qlandiji je bila dopoldne v sklopu praznovanja šestega rojstnega dne omenjenega nakupovalnega centra otvoritev razstave dresov in ostalih športnih rekvizitov s podpisi športnikov, ki jih je skozi vrsto let uspel zbrati Luka Kaplan, dijak Srednje elektro šole na CIRIUS-u Kamnik in član društva za otroke s posebnimi potrebami Polžek iz Novega mesta.

Na dogodku, katerega so se udeležili domala vsi novomeški klubi, sta bila tudi košarkarja, brata Domen in Erazem Lorbek, ki sta Luki podarila klubski dres FC Barcelone. Povabilu se je z veseljem odzval tudi Moški rokometni klub Krka. Kapetan ekipe David Didovič je Kaplanu, ki se je rodil s cerebralno paralizo, v trajno last podaril klubski dres s podpisi članske ekipe in s tem omogočil, da bo njegova zbirke še bogatejša, so sporočili iz omenjenega kluba.

Obiskovalci so si ob tej priložnosti v vitrinah lahko ogledali zajetno zbirko dresov in drugih športnih rekvizitov, ki jih je Luka v trajno last kot darilo že prejel od športnih asov: Petra Prevca, Matjaža Smodiša, Matjaža Vrhovnika, Marka Kumpa, Gorazda Škofa, Jana Oblaka, naših košarkarskih, rokometnih, hokejskih reprezentantov, med tujimi pa je zagotovo najbolj dragocen dres Lanca Armstronga iz njegovega zadnjega Tour de France ter plaketa FC Barcelone, na kateri so podpisi petih mega zvezdnikov, med njimi tudi Lea Messija.

To razstavo si je v novomeški Qlandiji moč ogledati do konca marca.

J. A., foto: Renata Pršina Jug

