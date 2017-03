FOTO: Gregorjev sejem obiskal tudi premier Cerar

11.3.2017 | 17:40

Novo mesto - Včeraj je na Grabnu odprl vrata 23. Gregorjev sejem na katerem se predstavlja več kot 200 razstavljavcev, poleg pestre ponudbe pa tradicionalni spomladanski sejem KZ Krka ponuja tudi bogat zabavni program.

Popoldne je sejem obiskal tudi predsednik vlade Miro Cerar s spremljevalko Mojco Stropnik. Predsednik KZ Krka Matjaž Brezovar in v.d. direktorja zadruge Anton Prus sta ga popeljala skozi šotor Domače. Najboljše!, v katerem so svoje izdelke ponujali lokalni ponudniki.

Cerar je med ogledom stojnic - ustavil se je tudi pri stojnici Dolenjskega lista - in okušanjem domačih dobrot tudi pokramljal z razstavljavci. Predvsem ga je zanimalo poreklo in način izdelave, pa tudi, kako kaj posel. S slednjim so ponudniki lahko zadovoljni, saj je obisk sejma dober, k čemur poleg zanimive ponudbe letos precej prispeva tudi lepo vreme.

Sejem bo odprt še jutri, ko organizatorji pričakujejo največ obiskovalcev, zaključil pa se bo z žrebanjem nagrad med katerimi bo tudi čisto novi twingo.

B. B.

