Prometna nesreča v krožišču; padel z lestve

11.3.2017 | 19:10

Foto: arhiv DL

Malo po tretji popoldne se je zgodila prometna nesreča v krožišču v ulici Stari trg v Trebnjem. Še pred prihodom gasilcev, reševalcev in policije je voznik z osebnim vozilom zapustil kraj nesreče. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, pomagali policistom in očistili cestišče.

Padel z lestve

Ob 14.02 je v naselju Župelevec na območju Brežic občan padel z lestve in se poškodoval. Reševalci NMP Brežice so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Iztekalo olje

Ob 11.22 je na cesto Sevnica–Boštanj iz tovornega vozila iztekalo hidravlično olje. Posredovali so dežurni pri cestnem podjetju, ki so več oljnih madežev v dolžini okoli 100 metrov posuli z vpojnimi sredstvi in jih počistili. Obveščene so bile pristojne službe.

Na silo v stanovanje



Ob 13.11 so na Slomškovi ulici v Brežicah gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in omogočili dostop reševalcem NMP Brežice do onemogle osebe, ki so jo oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.

Gorele saje in trava



Ob 11.41 so v Dolenji Nemški vasi na območju Trebnjega v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci PGD Trebnje, Ponikve, Račje selo in Lukovek so nadzirali izgorevanje saj, s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika in ga očistili.

Ob 12.10 je v Mačkovcu pri Dvoru gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Dvor in Žužemberk so pogasili požar na površini okoli 600 kvadratnih metrov.

Ob 14.03 je v ulici Pod vrhom na območju Semiča gorel gozd in podrast. Gasilci PGD Kot Brezje in Semič so pogasili požar na površini okoli 150 kvadratnih metrov.

Ob 16.13 je v Dolenjem Suhorju pri Metliki gorela suha trava in grmičevje. Gasilci PGD Suhor so pogasili požar na površini okoli enega hektarja.

Ob 14.35 je v bližini Ambrusa v vinogradu gorela suha trava in grmičevje. Požar na površini okoli enega hektarja so pogasili gasilci PGD Ambrus in PGD Zagradec.

Ob 17.52 je pri naselju Mala Gora v občini Kočevje gorela trava in grmičevje. Požar na površini okoli dveh hektarjev so pogasili gasilci PGD Stara cerkev in PGD Kočevje.

J. A.