Spet gorela trava

12.3.2017 | 08:00

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Včeraj so okrog 19. ure posredovali gasilci PGE Krško in PGD Drnovo v kraju Drnovo, kjer je prišlo do travniškega požara. Gasilci so pogasili približno 400 kvadratnih metrov trave in grmičevja. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 19.20 pa je gorelo tudi v naselju Brezje v novomeški občini, kjer je gorela suha trava, grmičevje in podrast. Gasilci PGD Kamence in GRC Novo mesto so pogasili požar na površini okoli 2.000 kvadratnih metrov.

Pomagali so oboleli osebi

Ob 21.15 so posredovali gasilci PGD Bizeljsko na Vinarski cesti Bizeljsko v brežiški občini, kjer so pomagali reševalcem NMP Brežice pri prenosu obolele osebe v reševalno vozilo.

Počila je vodovodna cev

Ponoči, ob 01.29, je v ulici Naselje Borisa Kidriča v Metliki v poslovnem objektu počila vodovodna cev. Voda je zalila kletne prostore. Gasilci PGD Metlika so s tehničnim posegom odprli vrata strojnice, zaprli ventil in izčrpali pet kubičnih metrov vode. Na kraju dogodka je bil tudi dežurni delavec Komunale Metlika, sta danes poročala novomeški in brežiški Regijski center za obveščanje.

J. S.