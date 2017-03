Babice, dedki in vnučki desetič stali na odru

12.3.2017 | 11:00

Semič - V tukajšnjem Kulturnem centru so včeraj pripravili jubilejno deseto prireditev z naslovom Babice, dedki in vnučki. Ideja se je porodila Mariji in Slavku Pavlakovičevima. V začetku so bili na odru babice in dedki s svojimi vnuki, sedaj pa nastopajo tudi vnuki brez starih staršev in stari starši brez vnukov.

Gre pa za prijetno prireditev, ki vedno pritegne mnogo obiskovalcev in na kateri je mogoče začutiti tudi tesno povezanost med generacijami. In tudi včeraj zvečer so obiskovalci dodobra napolnili dvorano Kulturnega centra. Nastopajoči so bili od najmlajših, med katerimi je bil gotovo tudi kakšen pravnuk, do najstarejših Semičanov, med katerimi je bil gotovo tudi kakšen pradedek ali prababica.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija