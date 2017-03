Pred Krkaši še zadnja tekma

12.3.2017 | 09:00

Trener novomeške Krke Simon Petrov (Foto: arhiv DL/I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkaše novomeške Krke drevi čaka tekma 26. kroga košarkarske lige Aba, ko bodo v domači dvorani gostili ekipo Cibone.

»Čaka nas zadnja tekma v letošnji ABA ligi. Želim si, da bi bil Duško Bunić, ki je bolan, do nje nared. Dali bomo vse od sebe, da premagamo Cibono, in upamo na čim bolj bučno spodbudo s tribun. Želimo si z zmago končati letošnje nastopanje v ligi ABA,« je pred današnjo tekmo dejal trener Krke Simon Petrov.

Novomeška Krka je sicer trenutno na dnu ligaške lestvice. »Za naše košarkarje se ponavlja lanska sezona, ko so za obstanek čakali novice iz Zadra. Lani jih je reševala zmaga Zadra nad Sutjesko, tokrat bi jih rešil poraz Zadra z Union Olimpijo, a seveda le, če bodo sami premagali Cibono. Krkaši imajo letos s hrvaškimi klubi dobre izkušnje, saj so obakrat premagali Zadar in Cedevito, le s Cibono so v prvem delu visoko izgubili,« so pred nocojšnjim obračunom zapisali na spletni strani novomeškega kluba.

Košarkarski obračun bo v novomeški športni dvorani Leona Štuklja ob 19. uri.

J. S.