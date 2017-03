Preloški muzikanti posvetili koncert v spomin Jožetu Starešiniču

12.3.2017 | 14:00

Črnomelj - Te dni mineva šest let, odkar so začeli nastopati Preloški muzikanti, belokranjska vokalno-instrumentalna skupina, ki je doslej razveseljevala poslušalce na več kot 280 prireditvah, od katerih je bilo 40 dobrodelnih. A usoda je hotela, da je konec lanskega leta skupina izgubila svojega ustanovitelja in vodjo Jožeta Starešiniča s Preloke.

Kar sedemkrat zapored so Preloški muzikanti pred novim letom pripravili prireditev Valček s Kolpo. In tudi lani bi bilo tako, saj je imel Jože Starešinič pripravljeno že skoraj vse za nastop, a ga je po težki bolezni prehitela smrt. Zato pa so pripravili prireditev včeraj zvečer, namenjena pa je bila Jožetu v spomin. A to ni bil žalosten večer, saj Jože tega nikakor ne bi želel.

Poleg Preloških muzikantov s pevkami Polonco Barič, Tejo Saksida, Moniko Kocjan in Laro Zorn so na prijetnem dvournem koncertu, ki sta ga povezovali Verica Marušič in Nina Miketič, nastopili še mladi Ema, Tjaša, Sara in Jaka, oktet Konda, Matija Žalec, trio Ota Nemaniča in vokalno-instrumentalna skupina Reciklisti.

Preloški muzikanti so obljubili, da bodo nadaljevali pot, ki jo je začrtal Jože Starešinič. Da držijo besedo, so dokazali tudi s koncertom, posvečenim njemu v spomin. Nedavno pa so posneli tudi zgoščenko z naslovom Preloški kos.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija