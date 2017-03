FOTO: Gregorjev sejem na Veseli Gori

12.3.2017 | 12:00

Etno družabno društvo Draga pri Šentrupertu je včeraj na Veseli Gorili pripravilo tradicionalni Gregorjev sejem. (Foto: J. S.)

Predsednik Etno družabnega društva Draga pri Šentrupertu Robert Jereb

Tudi letos so na Veseli Gori našteli lepo število obiskovalcev.

Vesela gora pri Šentrupertu - Etno družabno društvo Draga pri Šentrupertu je včeraj pripravilo tradicionalni Gregorjev sejem, ki se ponaša z več kot 200-letno tradicijo. Letos se je na sejmu predstavilo več kot 50 razstavljavcev, med njimi trsničarji in krošnjarji, prodajalci suhe robe, semen in mesnin ter obrtniki in podjetniki.

V sklopu sejemskega dogajanja so tudi letos v veselogorski cerkvi Sv. Frančiška Ksaverija gostili sv. mašo, ki izvira iz tradicije omenjenega sejma, saj so bila prav romanja povod, da se je skozi zgodovino na Veseli Gori razvilo sejemsko dogajanje. Ob tem so prireditelji poskrbeli za predstavitve domačih društev, za najmlajše so imeli Gregorjevo otroško delavnico, pripravili pa so tudi tradicionalen prikaz obrezovanja oz. nege sadnega drevja.

Na Veseli Gori so Gregorjev sejem prvič gostili daljnega leta 1760 in prav ta spomladanski sejem je bil že nekdaj izmed vseh veselogorskih sejmov najbolj poznan. Po drugi svetovni vojni so njegovo tradicijo za nekaj časa prekinili in ga nato vnovič obudili v 60. letih prejšnjega stoletja, dolga leta je nad njim bdelo Turistično društvo Šentrupert. »Na začetku so bili to predvsem živinski sejmi, kjer se je prodajala živina, kasneje pa se je sejem predvsem usmeril v prodajo domačih izdelkov, semen in vsega, kar ljudje potrebujejo za spomladansko delo na vrtu,« o tradiciji tega veselogorskega sejma pripoveduje Robert Jereb, predsednik Etno družabnega društva Draga pri Šentrupertu, v katerem nad snovanjem sejma bdijo zadnja štiri leta.

Kot še razlaga Jereb, so se tovrstni spomladanski sejmi v zadnjih letih sicer spremenili, saj so se spremenile tudi nakupovane navade ljudi, ki vse več kupujejo v trgovskih centrih ali tudi prek spleta, manjša je tudi kupna moč, pa vendar ima veselogorski sejem že tako bogato tradicijo, da na njem vsako leto naštejejo lepo število obiskovalcev.

Tako je tudi letos Gregorjev sejem na Veseli Gori, ki so ga popestrili z zabavnim programom harmonikarjev, manjkala ni niti gostinska ponudba, pregovorno lepo zaživel.

J. S.

