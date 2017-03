Vtičeva na zadnji tekmi enajsta

12.3.2017 | 16:00

Maja Vtič (Foto: J. S./arhiv DL)

V Oslu so se smučarske skakalke pomerile na še zadnji tekmi svetovnega pokala. Mirnčanka Maja Vtič je tekmo končala na 11. mestu (113,5 in 112 m, 190,9), najboljša Slovenka je bila s šestim mestom Ema Klinec (121 in 121 m, 226,6).

V Oslu je sicer slavila Japonka Yuki Ito (130 in 124,5 m, 258,7 točke). Druga je bila njena rojakinja Sara Takanashi (127 in 126 m, 251), ki je že pred tem osvojila veliki kristalni globus, tretja pa Norvežanka Maren Lundby (129 in 124,5 m, 250,8).

V skupnem seštevku so bile za Takanashijevo in Itovo Lundbyjeva, Nemki Katharina Althaus, Avstrijka Daniela Iraschko Stolz in Nemka Carina Vogt, sedma je bila Ema Klinec, 11. Maja Vtič, točke pa je osvojilo skupaj šest slovenskih skakalk. Slovenija je bila tako v pokalu narodov tretja (1674) za Japonsko (3357) in Nemčijo (2685), je poročala STA.

J. S.