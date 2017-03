Obeležili strmoglavljenje ameriškega letala

12.3.2017 | 16:40

Žužemberški župan Franc Škufca in ministrica za obrambo Andreja Katič sta takole odkrila spominsko ploščo, na kateri so napisana imena ameriških letalcev.

Med številnimi gosti je bil tudi veleposlanik Združenih držav Amerike Brent R. Hartley.

Pilatus slovenske vojske je na začetku slovesnosti takole preletel zbrane.

Na nesrečo izpred dvainsedemdeset let spominjajo številni ostanki letala.

Številni so si ogledali spominsko ploščo.

Gradenc - Žužemberški župan Franc Škufca in ministrica za obrambo Andreja Katič sta včeraj slovesno odkrila spominsko ploščo, s katero so se spomnili nesreče ameriškega bombnika B-17, ki je pred dvainsedemdesetimi leti strmoglavil blizu vasi Gradenc v Suhi krajini.

9. marca 1945 je namreč blizu Gradenca padlo ameriško letalo iz 817. bombniške eskadrilije, 483. bombniške skupine v okviru 5. letalskega polka. Ta je med drugo svetovno vojno sodelovalo v zračnih napadih na strateške pomembne transportne sisteme nad Gradcem v Avstriji. A na svoji 34. misiji je bila t. i. leteča trdnjava ameriškega vojnega letalstva tako poškodovana, da je bilo vseh deset članov posadke prisiljenih skočiti ven, med zadnjimi je nad Suho krajino skočil danes še živeči pilot Edward F. Logan, ki se zaradi častitljive starosti dogodka ni mogel udeležiti, zato pa ga je v živo spremljal preko spleta.

Nesrečen let je imel srečen konec, saj so vsi člani posadke preživeli in se s pomočjo partizanov vrnili v bazo v Italijo. Tako je ta dogodek na zanimiv način povezal ta košček Suhe krajine z Združenimi državami Amerike. Kot je povedal pobudnik postavitve obeležja Slavko Mirtič, je dogodek ena izmed svetlih točk druge svetovne vojne, zato so se tudi odločili, da ga primerno obeležijo.

Tistega marčnega dne se še kako živo spominja Julijana Vidmar, ki je bila takrat stara 13 let. »Sadili smo krompir, ko smo kar naenkrat zaslišali bobnenje in na nebu zagledali letalo, ki je letelo zelo nizko. Mati je vpila, naj se uležemo na tla,« pripoveduje Vidmarjeva, ki se je kmalu zatem, ko je letalo udarilo ob tla, s preostalimi deklicami odpravila na ogled. A povsem blizu niso mogle, saj so bili tam že partizani, ki so na konjih prijezdili z gozda.

Obeležje je pomemben pomnik naše skupne zgodovine, zavezanosti miru, sožitju in domoljubju, obenem pa simbol želja po svetu brez vojn, nasilja in revščine, so poudarili številni gostje. Med drugim se je slovesnosti udeležil tudi veleposlanik Združenih držav Amerike Brent R. Hartley, veleposlanik Slovenije pri NATU Jelko Kacin, namestnik generalne sekretarke urada predsednika RS Uroš Krek, vojaški ataše Združenih držav Amerike podpolkovnik Krist G. Thodoropoulos, pripadniki slovenske vojske, poslanci državnega zbora, župani sosednjih občin in številni drugi.

novejši najprej Komentarji (7) 2h nazaj Oceni Lojze Nekateri so še vedno z mentaliteto in v časih danes poražene jugoslavije. 1h nazaj Oceni Simon Aja sej res zmagala je Nemčija in njihovi pomagači a ne Lojze? 1h nazaj Oceni bizantinc Gospod "Lojze", ali ste mogoče namestnik vsevednega Jana.Pa prosim, če nimate kaj delati, ne onesnažujete s komentarji vsepovsod. Sedi doma in pihaj ženi v perilo, da se posuši. 56m nazaj Oceni žuže Lepo, da se take stvari postavljajo in, da se bo zapomnilo kaj se je dogajalo v zgodovini. Samo ni mi jasno zakaj so zraven "partizani" in pa petkraka zvezda? Ali niso američani največji sovražniki komunizma? LP 25m nazaj Oceni kundak žuže, kaj so imeli na kapah hrabri možje, ki so rešili ameriške padalce? 21m nazaj Oceni žuže kundak samo sprašujem se. Nikogra ne žalim ne nič samo zgodovinsko gledano so se američani vsa 30 let bali ter preganjali komuniste danes pa z roko v roki z njimi. Malo me samo moti da danes na vseh prireditvah so partizani, ki jih že zdavnaj ni več. 11m nazaj Oceni kundak žuže, prijatelj nevedni, tudi Napoleona ni , pa so ljudje, ki gojijo tradicijo, pa Maistrovi borci ipd Preglej samo prijavljene komentatorje