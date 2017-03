V nesreči šest poškodovanih

12.3.2017 | 18:30

Na cesti Trebnje-Mokronog sta okrog 15.30 v kraju Prelesje v šentrupertski občini trčili osebni vozili. Poškodovalo se je šest oseb, ki so jih reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, usmerjali promet do prihoda policistov, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanih, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine ter očistili cestišče.

Ogenj uničil lesen objekt

Ob cesti Škrjanče pri Novem mestu-Stranska vas je okrog 15.30 v gozdu gorel lesen objekt. Požar so omejili in pogasili gasilci GRC Novo mesto, PGD Stranska vas-NM in Šmihel pri Novem mestu. Ogenj je objekt velikosti 3x5 metrov popolnoma uničil. Vzrok in višino škode bodo ocenili pristojni.

Travniški požar v Novem mestu

V bližini Poganške ulice v Novem mestu je okrog 14.30 gorela podrast in suhe veje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini približno 200 kvadratnih metrov in pregledali okolico.

Gasilci odprli vrata

Ob 7.58 so na Tovarniški ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata objekta.

Ob 12.28 so pa v naselju Polje pri Tržišču v sevniški občini gasilci PGD Sevnica prav tako s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta.

Travniški požar tudi v Posavju

Ob 16.19 so v kraju Volčje v brežiški občini posredovali gasilci PGD Sromlje, kjer je gorela suha trava. Gasilci PGD Sromlje so pogasili požar na približno 80 arih travniške površine. Obveščene so bile pristojne službe.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek,13. 3. 2017, od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TPDOL. VAS PRI ČRNOMLJU na izvodu Dolenja vas smer Sever.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek, 13. 3. 2017, od 8.do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVA REBER in TP MALINE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek, 13. 3. 2017:

- od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA;

-od 11. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS;

-od 11. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CIKAVA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek, 13. 3. 2017, od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSTROG 1983.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

