Ustanovili so čebelarsko sekcijo invalidov na vozičkih

13.3.2017 | 08:00

Semič - V Kulturnem centru Semič je bilo prvo mednarodno srečanje čebelarjev invalidov, na katerem so pod pokroviteljstvom Zveze paraplegikov Slovenije in Čebelarskega društva Semič ustanovili Čebelarsko sekcijo invalidov na vozičkih in drugih invalidov. Na idejo o tovrstni sekciji je prišel dolgoletni čebelar Andrej Sever.

Pred štirimi leti je Čebelarsko društvo Semič na semiškem učnem vrtu, nedaleč od doma paraplegikov, postavilo čebelnjak. In tako so prišli na idejo, da bi morda tudi katerega od invalidov zanimalo čebelarjenje.

Prisotne so nagovorili predsednik Apimondie Phil McCabe, predsednik Čebelarskega društva Semič Bojan Pavlin, semiška županja Polona Kambič, podpredsednik državnega zbora Primož Hainz, Andrej Sever, podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Aleš Rodman, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic in direktorica Kulturnega centra Semič Irena Plut. Jadranka Luketa, invalidka na vozičku iz Zagreba, je predstavila vključevanje invalidov in starejših v čebelarstvo. Pavel Zdešar pa je predaval o tehnologiji čebelarjenja za invalide na vozičkih.

Kot rečeno, so na prireditvi, ki so ji dali naslov Tudi jaz sem lahko čebelar, ustanovili čebelarsko sekcijo. V kulturnem programu sta sodelovala tamburaška skupina Carmen Cord iz Metlike pod vodstvom Mateja Matkoviča ter harmonikar Luka Kambič.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

