Gori suha trava, tudi smeti

13.3.2017 | 07:10

Včeraj ob 18.11 uri je na Vinkovem Vrhu, občina Žužemberk, gorelo suho listje in veje. Gasilci PGD Žužemberk in Ajdovec so pogasili požar na površini 300 kvadratnih metrov in pregledali okolico.

Ob 18.36 je v naselju Spodnje Dule, občina Krško, gorela suha trava. Gasilci PGE Krško, PGD Gora in Veliki Trn so pogasili požar na približno 400 kvadratnih metrih travniške površine. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 11.26 sta na Trati, občina Kočevje, gorela suha trava in podrastje. Požar, ki je zajel približno en hektar površine, pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 12.17 je ob Rožni ulici v Kočevju gorelo na bližnjem travniku. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so požar na površini približno 100 kvadratnih metrov omejili in pogasili. Poškodovana sta bila tudi dva drogova elektrovoda.

Ob 19.12 pa so v naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorele smeti. Požar na površini 10 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGE Krško.

Pomoč helikopterja

Ob 17.12 je policijski helikopter v spremstvu dežurne ekipe HNMP na Brniku prepeljal obolelo osebo iz naselja Livold v občini Kočevje v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Livold so zavarovali kraj pristanka in osebo prenesli v helikopter.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TPDOL. VAS PRI ČRNOMLJU na izvodu Dolenja vas smer Sever.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVA REBER in TP MALINE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA;

- od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS;

- od 11.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CIKAVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSTROG 1983.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica na območju TP Podvrh, Trnovec, Komorivec, Pusti vrh, Priklence, Krajna Brda, Krajna Brda 2, Poklek in Selce med 8. in 11. uro; na območju nadzorništva Krško okolica na območju TP Koprivnica Kladje in Veliki Dol med 8. in 11.30 uro ter Železno Podole med 12. in 14. uro.

M. K.