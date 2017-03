Buca naj bi ustrelil kot živino

13.3.2017 | 12:15

Sandrijel Brezar

Novo mesto - »Ko sem zaslišal streljanje, sem bil na križišču. Ničesar nisem videl, a jaz nisem streljal,« je prejšnji teden na novomeškem okrožnem sodišču, kjer za uboj in poskus uboja v romskem naselju Šmihel sodijo 18-letnemu Sandrijelu Brezarju, trdil Dimitrij Zupančič, sosed obtoženega.

Brezar je v svojem zagovoru izpostavil, da naj bi Rudija Pirca – Buca in njegovega sina Primoža 29. julija lani ustrelil prav omenjeni Zupančič, Buco je strelom podlegel, Primož pa je bil hudo ranjen. »Kar trdi Sandrijel, ni res, jaz nisem streljal,« je bil odločen Zupančič.

Povedal je, da sta bila z ženo Vesno povabljena na krstno zabavo v naselju. Kmalu sta šla domov, on je šel v hišo, žena pa je ostala zunaj. »Čez kakšnih pet minut so začeli vpiti, zato je šla žena nazaj, jaz pa sem čez kakšnih 15 minut stopil na cesto. Slišal sem strele. Najprej so vpili, da je bil ubit moj sin Darijan, a ni bilo res, ker je bil on doma. Čez 10 minut je prišel Primož in rekel, da ga je ustrelil Sandrijel,« je opisoval tisto noč in dodal, da so mu drugi povedali, da je Sandrijel Buca ustrelil kot živino.

O obtoženemu ni imel dobre besede: »Odkar je odrasel, pije in tepe ženo. Z Bucom se ni pogovarjal, tudi ne z njegovim sinom Primožem, z marsikom v Šmihelu se ne pogovarja.«

Sojenje Brezarju, za katerega se je izkazalo, da je bil v času streljanja močno pijan, se bo pred petčlanskim senatom, kateremu predseduje sodnica Natalija Picek Kink, nadaljevalo v četrtek, ko naj bi zaslišali izvedence.

