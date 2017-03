Vam je že KLIKnilo?

13.3.2017 | 14:15

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Po Sloveniji se danes začenja nacionalna preventivna akcija Varnostni pas pod sloganom Vam je že KLIKnilo? Kot so sporočili z agencije za varnost prometa, ki je nosilec akcije, je namen projekta povečati delež uporabe varnostnih pasov na vseh vožnjah in v vseh vozilih ter tako zmanjšati posledice prometnih nesreč.

Z akcijo, ki se bo zaključila 26. marca, želijo povečati delež pripetih voznikov in potnikov med vožnjo, tako odraslih kot tudi otrok, in jih podučiti, kako se pravilno namesti varnostni pas. Dvigniti želijo tudi kulturo zavedanja pomembnosti uporabe varnostnega pasu in tako posledično zmanjšati najhujše posledice prometnih nesreč, poroča STA.

Kot so še zapisali na agenciji, dosledna uporaba varnostnega pasu tveganje za smrt in hude poškodbe zmanjša za polovico, za skoraj četrtino pa zmanjša tveganje za nastanek lažjih poškodb pri voznikih in sopotnikih na sprednjih sedežih. Na zadnjih sedežih so varnostni pasovi nekoliko manj učinkoviti, a je pripenjanje prav tako smiselno.

Lani je v Sloveniji umrlo 45 voznikov in 16 potnikov osebnih vozil, 21 od teh oziroma 34 odstotkov jih v času nesreče ni bilo pripetih. Po podatkih agencije varnostni pas uporablja 90 odstotkov voznikov, 92 odstotkov potnikov na sprednjih in 67 odstotkov na zadnjih sedežih. Najbolj pogosto so ljudje pripeti na avtocestah, sledijo regionalne ceste, najnižji delež pripetosti pa je na ulicah znotraj naselij.

Med vožnjo je medtem pripetih 93 odstotkov otrok. Podatki o prometnih nesrečah z udeležbo otrok kažejo, da se v 60 odstotkih primerov poškodujejo kot potniki v vozilu, pogosto, ker niso ustrezno pripeti in nameščeni v otroških varnostnih sedežih. Otroci, nižji od 150 centimetrov, morajo biti nameščeni v otroških varnostnih sedežih, ki so primerni njihovi velikosti in teži, so poudarili.

V času akcije bo agencija v sodelovanju s policijo, ministrstvom za izobraževanje, nevladnimi organizacijami, šolami in občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter izpitnimi centri in šolami vožnje izvajala različne aktivnosti. Med drugim bodo po vrtcih in šolah v okviru projekta Pasavček prikazovali pravilno uporabo otroških sedežev in varne vožnje otrok. Policija in občinska redarstva bodo poostreno nadzirala uporabo varnostnih pasov pri vseh potnikih, tudi v okolici šol, vrtcev in nakupovalnih središč, še poroča STA.

J. S.