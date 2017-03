Še drugič klonili na domačem igrišču

13.3.2017 | 10:30

Ilustrativna fotografija (Foto: I. V., arhiv DL)

Krško - Nogometaši Celja so v 24. krogu Prve lige Telekom Slovenije v gosteh premagali Krško s 3:2. Gostje so bili z 2:0 boljši tudi ob polčasu.

Krčani so v prejšnjem krogu v Kidričevem pri neposrednem konkurentu v boju za obstanek v prvoligaški konkurenci osvojili pomembno točko, medtem ko so Celjani doma premagali Radomlje, vendar ob tem ostali brez Nina Pungarška in Rudija Požeg Vancaša, ki sta izpolnila kvoto rumenih kartonov. Vendar se njuna odsotnost celjskim nogometašem ni preveč poznala, saj so z zmago spet na četrtem mestu, po 34 točk imata tudi Gorica in Luka Koper, zanje pa je bila to že peta tekma, v kateri so bili neporaženi. Na drugi strani so v precej težjem položaju Krčani, ki imajo še naprej le točko več kot Aluminij, ki je na devetem mestu.

Kot je poročala STA, so gostujoči nogometaši so domačinom prvič zapretili že v drugi minuti, vendar je njegov strel zletel mimo gola, že v naslednjem napadu pa je do strela prišel Ibrahim Mensah, a je bil tudi on nenatančen. Tako kot v 25. minuti njegov soigralec Martin Kramarić, ki domiselne akcije Mensaha in Nikole Gatarića po levi strani ni spremenil v domače vodstvo, saj je s petih, šestih metrov žogo poslal visoko čez vrata gostov.

Kazen je za domačo ekipo prišla že v naslednji akciji, ko je Lovro Cvek žogo med nogama Marka Zalokarja spravil v mrežo. Zanj je bil to prvi gol v celjskem dresu, za Celjanje pa prvi gol na gostovanjih v Krškem. Tudi po tem golu so bili Celjani nevarnejši, že v 35. minuti pa se je domača mreža zatresla še drugič. Goran Cvijanović je na desni strani izvajal kot, v skoku je bil najvišji Luka Belić, Zalokar je žogo sicer odbil, vendar je šla čez gol črto, tako da se je 20-letni napadalec tako kot pred njim Cvek veselil svojega prvega gola v celjskem dresu.

Po zaostanku dveh golov so Krčani drugi polčas začeli veliko bolj odločno, kar se jim je v 57. minuti obrestovalo, ko je Filip Dangubić uspešno izvedel enajstmetrovko, za katero je bil zaslužen hitronogi Mensah. Toda dve minuti pozneje so domači nogometaši naredili novo napako v obrambi, ko so bili na v svojem kazenskem prostoru premalo odločni ob akciji Amara Rahmanovića, ki je s strelom po tleh premagal nemočnega Zalokarja. Za novo veselje na tribunah stadiona Matije Gubca je spet poskrbel razigrani Mensah, ki je domači ekipi priigral še drugo enajstmetrovko, spet pa je bil z bele točke natančen Dangubić.

Tudi v nadaljevanju so gledalci videli zanimivo srečanje, Krčani so na vsak način skušali še tretjič premagati Kotnika, ki se je izkazal ob novem poskusu Dangubića, na drugi strani je nevaren strel Rahmanovića zaustavil Zalokar. Čeprav so bili domačini do konca tekme še naprej nevarnejši nasprotnik, si priigrali kar nekaj strelov s kota, so se morali sprijazniti z drugim zaporednim porazom na domačem igrišču, je še poročala STA.

J. S.