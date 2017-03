Krka je opravila nalogo, a jo je Zadar tudi

13.3.2017

Marko Luković (Foto: Drago Perko/Kosarka.si, ABA)

Matic Rebec (Foto: Drago Perko/Kosarka.si, ABA)

Od jadranske lige se je Krka poslovila z zmago, s katero pa se ni izognila zadnjemu mestu. (Foto: Drago Perko/Kosarka.si, ABA)

Novo mesto - Košarkarji Krke so redni del lige Aba sicer končali z zmago - v Novem mestu so z 95:91 (19:29, 44:46, 73:67) premagali Cibono, a to ni bilo dovolj, da bi se izognili zadnjemu mestu na lestvici, s čimer so izgubili pravico nastopa v jadranski druščini v prihodnji sezoni.

Novomeščani so imeli v zadnjem krogu teoretične možnosti, da bi prehiteli Zadar in se tako izognili izpadu, toda tekma v Dalmaciji se ni razpletla po njihovih željah. Zadar je pred 5500 gledalci premagal Union Olimpijo z 81:78 (25:21, 38:35, 62:65).

Za novomeški klub je bila tako ta zmaga le prestižna, za njihovega trenerja Simona Petrova pa zgodovinska. Zasedbo Krke je prevzel šele v začetku marca in to je bila njegova prva trenerska zmaga v ligi Aba.

Dosežena je bila z dobro igro v drugem polčasu, ki ga je Krka dobila z 51:45. V prvem je namreč visoko zaostajala, na začetku tudi s 16 točkami razlike.

Kar deset igralcev Krke se je vpisalo med strelce, največ točk med njimi pa je zbral Marko Luković (24), ki je pri rezultatu 91:91, do konca je bilo takrat še 21 sekund, dosegel tudi zadnje štiri točke za svoje moštvo.

Simon Petrov, trener Krke: "Za nas je vsaka zmaga zelo pomembna, predvsem za našo samozavest. Videli smo, s kakšno igro lahko zmagujemo. Zagotovo to ni sproščena in neagresivna igra iz prve četrtine. To smo v nadaljevanju popravili, dobili tekmo in z naše strani je bilo narejeno vse, ni pa bi bilo vse v naših rokah. Dobili smo želeno zmago, navijačem pa se zahvaljujem za bučno spodbudo."

Erjon Kastrati, igralec Krke: "Želeli smo si zmagati na zadnji tekmi in odigrati neobremenjeno z izidom iz Zadra. Na koncu nam je uspelo, a smo zaradi poraza Union Olimpije izpadli. Težko bomo to pozabili, a sezone še ni konec in maksimalno se moramo osredotočiti na domače prvenstvo."

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 1200, sodniki: Jovčić, Obrknežević (oba Srbija), Kralj (BiH).

* Krka: Rebec 13 (2:3), Curry 15 (5:6), Kastrati 8, Rojc 12 (7:7), Jukić 4 (1:2), Dimec 4 (2:2), Čebular 6 (1:2), Bunić 2, Elliott 7 (1:2), Luković 24 (2:2).

* Cibona: Reynolds 8 (3:4), Šakić 16 (5:6), Marinelli 9 (4:4), Zorić 16 (8:9), Ćorić 1 (1:6), Rozić 24 (5:7), Slavica 8, Joksimović 7, Gospić 2 (2:2).

* Prosti meti: Krka 21:26, Cibona 28:38.

* Met za tri točke: Krka 10:32 (Rebec 3, Luković 2, Kastrati 2, Rojc, Jukić, Čebular), Cibona 9:25 (Šakić 3, Rozić 3, Reynolds, Marinelli, Joksimović).

* Osebne napake: Krka 31, Cibona 26.

* Pet osebnih: Rojc (38.).

* Izidi, 26. krog:

- nedelja:

Krka - Cibona 95:91 (19:29, 44:46, 73:67)

Zadar - Union Olimpija 81:78 (25:22, 38:35, 62:65)

- ponedeljek, 13. 3.:

18.00 MZT Skopje - Mornar

21.00 Crvena zvezda - Budućnost

- že odigrano (10. 3.):

Mega Leks - Karpoš Sokoli 82:69 (15:20, 40:42, 62:60)

Igokea - Partizan 70:64 (28:17, 44:34, 53:50)

Cedevita - FMP 104:92 (20:24, 49:45, 80:74)

* Lestvica:

1. Crvena zvezda 25 24 1 2144:1696 49

2. Cedevita 26 20 6 2323:2108 46

3. Partizan 26 19 7 2081:1948 45

4. Budućnost 25 18 7 2070:1886 43

5. Igokea 26 13 13 1950:2017 39

6. Mega Leks 26 11 15 2138:2145 37

7. Cibona 26 11 15 2100:2121 37

8. Karpoš Sokoli 26 10 16 1951:1896 36

9. FMP 26 10 16 2047:2118 36

10. Union Olimpija 26 10 16 2066:2143 36

11. Mornar 25 9 16 1933:1948 34

12. MZT Skopje 25 8 17 1931:2067 33

13. Zadar 26 9 17 2044:2256 35

14. Krka 26 8 18 1889:2117 34

