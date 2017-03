Povzročitelj nesreče odpeljal; poškodovani otroci niso bili pripeti

13.3.2017 | 13:30

Policisti so bili 11. 3. popoldne obveščeni, da naj bi v krožišču v Trebnjem prišlo do prometne nesreče. Voznik osebnega avtomobila naj bi se z vozilom prevrnil in po nesreči odpeljal s kraja. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je nesrečo povzročil 33-letni voznik, ki je v vozilu prevažal še dva potnika. Voznik je v krožišče pripeljal z neprilagojeno hitrostjo, zato je izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Po nesreči se je povzročitelj odpeljal s kraja. V novomeški bolnišnici so oskrbeli hudo poškodovanega 42-letnega potnika in lažje poškodovanega 24-letnega potnika. Policisti so našli in zasegli tudi osebni avtomobil. Okoliščine nesreče še preiskujejo, 33-letnega povzročitelja pa bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

V nesreči v Prelesju poškodovanih šest ljudi

V Prelesju na območju Šentruperta se je 12. 3. popoldne zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov. Trebanjski policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 34-letna voznica, ki je v križišču izsilila prednost 23-letnemu vozniku. V nesreči se je lažje poškodovala povzročiteljica in pet potnikov v vozilu drugega udeleženca, med njimi trije otroci. Policisti so zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog povzročiteljici nesreče in 23-letnemu udeležencu. V avtomobilu je namreč prevažal več oseb, kot je dovoljeno, otroci na sedežih niso bili zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom, avtomobil pa ni bil registriran.

Na avtocesto brez vozniške in pijan

Med kontrolo prometa na avtocesti so novomeški prometniki 10. 3. popoldne ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 37-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,96 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan kršitelj napadel policista

Policisti Policijske postaje Sevnica so v noči na 11. 3. v Sevnici ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 63-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,04 miligramov alkohola. Med postopkom je kršitelj napadel policista, ga odrival in poškodoval službeno vozilo policije. Policisti so zoper pijanega kršitelja uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov in kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja Preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Pred policisti zapeljal v gozd

Trebanjski policisti so 11. 3. pri Biču z uporabo svetlobnih in zvočnih signalov ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki je imel na vozilu nameščeni različni registrski tablici. Kršitelj sprva znakov policistov ni upošteval, nadaljeval je z vožnjo in z vozilom zapeljal v gozd. Policisti so ga izsledili in med postopkom ugotovili, da 45-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Na neregistriranem avtomobilu je imel nameščeni registrski tablici, ki pripadata drugima voziloma. Zaradi številnih kršitev cestnoprometnih predpisov in zaradi vožnje v naravnem okolju so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Avtomobil Opel vectra so mu zasegli.

Policistov ni upošteval

Med kontrolo prometa v Cegelnic so policisti 11. 3. v večernih urah ustavljali voznika osebnega avtomobila. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. Odpeljali so za njim, ga ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 51-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,76 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na delu so bili vlomilci

Na območju Policijske postaje Dolenjske toplice so med 5. 3. in 10. 3. neznanci vlomili v tri počitniške hiše. Iz dveh so odtujili živila, iz enega objekta pa ni ničesar odtujenega.

Med 10. 3. in 11. 3. je v Šmarjeških Toplicah nekdo vlomil v počitniško hišo in odtujil nahrbtno kosilnico in dve škropilnici. Lastnika je oškodoval za 1.100 evrov.

V kraju Blanca na območju Sevnice je 11. 3. v večernih urah nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil mobilni telefon in motorno žago.

V noči na 12. 3. je v Poljanah pri Mirni Peči neznanec skozi okno vlomil v brunarico. Odtujil je denar in živila in povzročil za okoli 500 evrov škode.

V naselju Veliki Slatnik je 11. 3. v večernih urah nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar in zlat nakit. Lastnike, ki jih v času vloma ni bilo doma, je oškodoval za 2500 evrov.

Prijeli so pet Afganistancev

Brežiški policisti so 10. 3. dopoldne med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Novi vasi pri Mokricah izsledili in prijeli pet državljanov Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Po zaključenem postopku so tujce predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili z novomeške Policijske uprave.

