Cvičkova karavana tudi letos v Trebnjem

13.3.2017

V Trebnjem so dopoldne predstavili 45. Teden cvička, ki ga bodo v dolini Temenice gostili od 26. do 28. maja. (Foto: J. S.)

Trebnje - Tudi letos bodo v Trebnjem gostili osrednjo vinogradniško prireditev na Dolenjskem. Že 45. Teden cvička, ki ga pripravljajo pod okriljem Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, bo zadnji konec tedna maja (od 26. do 28. maja), za organizacijo pa bodo vnovič poskrbela vinogradniška društva iz trebanjske občine: Vinogradniško-turistično društvo Čatež pod Zaplazom ter vinogradniški društvi Trebnje in »Lisec« Dobrnič.

Podobno kot doslej bo osrednjo prireditev sestavljalo več dogodkov. V petek med drugim tradicionalno pripravljajo društveno povorko, zvečer pa razglasitvi novega kralja in ambasadorja cvička. V soboto pripravljajo dve novosti – vinogradniški pohod po vinski gorici Gradišče in tekmovanje v kuhanju golaža, večer pa bodo okronali z izvolitvijo 19. cvičkove princese. V nedeljo bo med drugim še tradicionalna podelitev priznanj vinogradnikom in skupščina zveze, ki bo letos volilna.

Tradicionalno ocenjevanje vin v sklopu Tedna cvička bo v začetku aprila, ko bo znan tudi nov kralj cvička, predsednik ocenjevalne komisije bo Samo Hudoklin. Podobno kot doslej pripravljajo tudi strokovno monografijo, letos bo poimenovana Cviček in svet, predstavili pa jo bodo 17. maja.

V sklopu 45. Tedna cvička so sicer tudi letos zasnovali bogat spremljevalni program. Tako med drugim šestič zapovrstjo pripravljajo Pohod po Slakovi poti na Trško goro, ki bo 6. maja, tokrat ga bodo obogatili z revijo harmonikarskih skupin Slovenije. V šentrupertski Deželi kozolcev bo 7. maja dobrodelni projekt 18. cvičkove princese Anje Mrhar, na katerem bodo zbirali sredstva za deklico s cerebralno paralizo. V Trebnjem bodo tretjič zapovrstjo 15. maja gostili srečanje vinogradniških pevskih zborov, 22. maja pa bo v državnem svetu v Ljubljani še akademija cvičkovega turizma. Med letošnje novosti so uvrstili tudi slikarsko delavnico, ki bo 29. aprila na Liscu.

J. S.

