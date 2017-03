FOTO: Modno salamarski večer žensk

13.3.2017 | 17:15

Sevnica - Na Gradu Sevnica so Kopitarna Sevnica, KŠTM Sevnica, krajevna skupnost Sevnica in občina Sevnica organizirali 2. žensko salamiado.

Za vrhunec dogodka štejejo modno revijo, v kateri so sodelovale manekenke iz sevniške okolice, med njimi Janja Pinoza, ki je bila pred leti prvi model predstavitve modnih izdelkov sevniške Kopitarne v zadnjem obdobju. Na tokratni modni reviji je Kopitarna Sevnica predstavila modele za pomlad-poletje 2017, s kreacijami je navdušila priznana modna oblikovalka Maja Štamol Droljc, za lepe pričeske je poskrbel sevniški Salon Ella. Letošnjo modno revijo so popestrili otroci s svojimi kreacijami.

Na razglasitvi rezultatov tekmovanja v izdelavi salam je nagrado za 1. mesto, kolekcijo izdelkov First Lady, zmagovalki Mariji Štih podelila Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica. Drugo mesto je osvojila Jelka Robar in prejela darilo Kopitarne Sevnica, ki ji ga je izročila Tatjana Šinkovec, tretje mesto je dosegla Mateja Zakšek, ki ji je nagrado Kmečke zadruge Sevnica izročila predsednica krajevne skupnosti Sevnica Stanka Žičkar.

Nekaj dni pred zaključno grajsko prireditvijo 10. marca zvečer so na ocenjevanju prispelih vzorcev na turistični kmetiji Grobelnik prevzeli pod drobnogled 30 vzorcev salam. Ocenjevalno komisijo je vodila predsednica Majda Jurše, sodelovale so še Hermina Šantej, Vladimira Tomšič, Zinka Krnc, Anica Ocvirk in Pavla Francekovič. Pri organiziranju ocenjevanja so sodelovale še Tatjana Šinkovec, Mirjana Jelančič, Darja Pompe, Marica Grm in Slavica Grobelnik.

»Dogodek je bil čudovito druženje sevniških žena, ki v občini Sevnica prispevajo k večjemu napredku in razvoju na vseh področjih. Vsem ženskam – udeleženkam velik poklon, da se znajo veseliti in da znajo pri tem povezati še modo in druženje. Poklon za organizacijo salamiade, ki je naše sevniško okolje povezala z delovnimi gospodinjami, modo in druženjem,« je bilo med udeleženkami slišati nekaj visokih in samozavestnih ocen dogajanja v okviru 2. ženske salamiade.

Celotni kuharsko modni dogodek so tudi kulturno obarvali. Najlepše presenečenje večera je bil, kot so ocenile nekatere udeleženke, nastop Nuše Derenda. Za mnoge nepozaben pa je bil nastop vokalne zasedbe Vilinke, ki je zaključila uradni del programa. Po uradnem delu se je prireditev nadaljevala ob najrazličnejših dobrotah, predvsem sevniških. Pogostitev je potekala pod okriljem grajske kavarne Graščakova hči.

K organizaciji letošnje prireditve je domačinke po nekaterih ocenah najmočneje nagovoril predsednik države Borut Pahor, s tem ko je med lanskim obiskom v Kopitarni Sevnica predlagal, naj po lanski prvi salamiadi tovrstne prireditve pripravijo tudi v prihodnje.

M. L., foto: Rok Petančič

Galerija