Travniški požari se kar vrstijo

13.3.2017 | 18:40

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Danes je ob 14.31 v ulici Pot na Laze na Mirni gorela suha trava. Požar, ki se je razširil v gozd, so pred prihodom gasilcev omejili domači. Gasilci PGD Mirna so pogasili požar na površini 300 kvadratnih metrov.

Ob 15.34 je suha trava gorela tui v naselju Hudo v novomeški občini, in sicer ob železniški progi. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Ob 17.04 pa je na Poganški ulici v Novem mestu na več mestih gorela suha trava in podrast. Ogenj se je razširil na rob gozda. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini 200 kvadratnih metrov, poroča novomeški Regijski center za obveščanje.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v torek, 14. 3. 2017, od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PAKA , TP USER , TP ZAJČJI VRH(ČR) , TP LOKVE 2, TP LOKVE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v torek, 14. 3. 2017, od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE2, izvod Proti igrišču.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v torek, 14. 3. 2017:

- od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO 1978;

- od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. IVAN DOL;

- od 9. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREDNJE GRČEVJE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v torek, 14. 3. 2017:

- od 8. ure do 8:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREBRNIČE;

- od 12. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

J. S.